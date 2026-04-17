الثالث.. الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية بتخطي شباب بلوزداد

تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

واستطاع الزمالك التأهل مرتين سابقتين إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج في المرتين بالبطولة أمام نهضة بركان.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

وسيلعب الزمالك نهائي البطولة، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو خارج أرضه، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 16 مايو في مصر.

معتمد جمال أول مدرب مصري يقود الزمالك لنهائي بطولة قارية منذ مؤمن سليمان في نهائي أبطال إفريقيا 2016















































وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بشكل متوازن وكان التهديد الأول للأبيض في الدقيقة 15 بعد تسديدة من ناصر منسي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 26 افتتح الدباغ النتيجة بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة للفيديو بداعي التسلل.

وحصل الدباغ على بطاقة صفراء لاحتفاله بالهدف بارتداء قناع الذي يعد سلوكا غير رياضي بحسب قوانين فيفا.

وأهدر محمد إسماعيل كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس في تشتيت الكرة في الدقيقة 36.

وسدد ناصر منسي كرة ذهبت أعلى المرمى في الدقيقة 40.

بينما بدأ شباب بلوزداد الشوط الثاني بقوة وضاغطا ونتج عنه تسديدة من مزيان ذهبت بعيدة عن المرمى قليلا في الدقيقة 46.

وبعد دقيقتين سدد بلال بوكرشاوي كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت بعيدة عن المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 52 سدد منسي رأسية خطيرة تصدى لها الحارس.

وأهدر الدباغ فرصة هدف محقق في الدقيقة 53.

وبعد 3 دقائق سدد مهاجم بلوزداد وارتطمت في حسام عبد المجيد وتتحول إلى ركنية.

وفي الدقيقة 64 تصدى الحارس لتسديدة من ناصر منسي بعد عرضية من عمر جابر.

وأجرى معتمد جمال مدرب الزمالك تبديلين دخول آدم كايد ومحمد إبراهيم بدلا من عبد الله السعيد وعمر جابر في الدقيقة 77.

وتصدى المهدي سليمان لفرصة هدف محقق من بوسوار في الدقيقة 77.

وحافظ الزمالك على النتيجة حتى تمكن من انتزاع بطاقة التأهل.