برشلونة لـ في الجول: حمزة عبد الكريم تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة كورنيا

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 20:05

كتب : عبد الرحمن شريف

حمزة عبد الكريم - برشلونة

كشف باو كامبانيا المسؤول الإعلامي لبرشلونة أثلتيك عن موعد عودة حمزة عبد الكريم للمشاركة من جديد.

وغاب حمزة عبد الكريم عن الفريق الجولة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به.

وقال باو كامبانيا المتحدث الإعلامي لبرشلونة أثلتيك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حمزة عبد الكريم تعافى من الإصابة، ويمكنه العودة للعب في مباراة يوم الأحد أمام كورنيلا".

أخبار متعلقة:
واستدرك "لكن مشاركته لن تكون بنسبة 100% فالأمر يعود للمدرب في قراره النهائي".

ويستعد برشلونة أثليتك لمواجهة كورنيا الأحد المقبل في دوري الدرجة الثالثة.

يذكر أن ليونيل ميسي أعلن بالأمس الخميس عن شراء نادي كورنيا القابع في إقليم كتالونيا.

وانضم حمزة عبد الكريم لشباب برشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

المشاركة الأخيرة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة كانت ضد فريق "دام" من جولتين في دوري الشباب.

وسجل حمزة هدفا خلال مباراته الأولى مع برشلونة ضد ويسكا بدوري الشباب.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527453/برشلونة-لـ-في-الجول-حمزة-عبد-الكريم-تعافى-من-الإصابة-وجاهز-لمباراة-كورنيا