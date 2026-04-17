كرة سلة - تأهل تاريخي للنهائي.. المصرية للاتصالات يطيح بالاتحاد من كأس مصر
الجمعة، 17 أبريل 2026 - 19:38
كتب : هاني العوضي
فجر نادي المصرية للاتصالات مفاجأة كبرى وأطاح بالاتحاد السكندري من نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة.
وفاز المصرية للاتصالات على الاتحاد السكندري 75-72 ليحجز مقعده في نهائي كأس مصر.
وسيخوض المصرية للاتصالات سيخوض نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.
وأقصى المصرية للاتصالات نظيره الاتحاد حامل لقب النسختين الماضيتين من كأس مصر.
وينتظر الاتصالات الفائز من الأهلي ضد الزمالك، لمواجهته في نهائي كأس مصر لكرة السلة.
ويلتقي الأهلي والزمالك الثامنة والنصف مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.
وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة الخامسة مساءً.
نرشح لكم
