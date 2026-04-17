حامل اللقب إلى نصف النهائي.. أهلي جدة ينهي المغامرة الماليزية في أبطال آسيا

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 19:25

كتب : FilGoal

أهلي جدة

أنهى أهلي جدة السعودي مغامرة جوهور دار التعظيم الماليزي في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد مباراة مثيرة.

وفاز أهلي جدة على جوهور دار التعظيم الماليزي بهدفين مقابل هدف ضمن ربع نهائي المسابقة.

وسجل ثنائية أهلي جدة كل من فرانك كيسيي، وويندرسون جالينو، بينما أحرز هدف جوهور الوحيد علي مجراشي لاعب أهلي جدة بالخطأ في مرماه.

وسيواجه أهلي جدة فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي أبطال آسيا للنخبة.

سجل علي مجراشي هدف التقدم لجوهور بعد مرور 19 دقيقة بالخطأ في مرمى فريقه.

وحصل مجراشي على بطاقة حمراء في الدقيقة 37 ليزيد من مشاكل أهلي جدة في المباراة.

وعادل فرانك كيسييه النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة بعد صناعة من ويندرسون جالينو.

وأحرز جالينو هدف الانتصار لأهلي جدة في الدقيقة 54 بصناعة من زكريا الهوساوي.

بهذا الانتصار يضرب أهلي جدة موعدا مع فيسيل كوبي في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل الموافق 20 إبريل على ملعب الإنماء بجدة.

ويحمل أهلي جدة لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

