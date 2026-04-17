مران الأهلي - محاضرة توروب.. وتدريبات فنية وبدنية

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 18:37

كتب : حسام نور الدين

واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز يوم 23 أبريل ضمن المرحلة النهائية لمجموعة البطب بالدوري.

وبدأ لاعبو الأهلي المرن بفقرات المران بجانب من التدريبات البدنية المتنوعة في الجيم، قبل أن يعقد ييس توروب المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين.

وخاض الفريق تدريبات فنية متنوعة على ملعب التتش، قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز على سموحة في الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بفارق أقل نقطتين عن الزمالك المتصدر.

