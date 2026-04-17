جريزمان: لا أفكر في الماضي.. وكل تركيزي على نهائي الكأس

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

شدد أنطوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد على جاهزية فريقه لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد غدا السبت على ملعب لا كارتوخا.

وقال جريزمان في المؤتمر الصحفي عن النهائي: "متحمس جدا وسعيد بخوض النهائي، أشعر أنني جاهز لمباراة صعبة، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا داخل الملعب".

وواصل "نريد أن نكون فريقا منظما دفاعيا وهجوميا، ونفرض عليهم مباراة صعبة".

وأجاب" النهائي الأخير مع أتلتيكو؟ لا أفكر في ذلك، فقط أعلم أنها مباراة مهمة جدا. إنه نهائي لا يلعبه الكثير من اللاعبين، وهو مصدر فخر كبير بالنسبة لي".

ووجه رسالة للجماهير قائلا: “نشكرهم على دعمهم طوال الموسم، كانوا معنا حتى في أصعب اللحظات، مثل مباراة برشلونة، وهذا أمر مهم جدا لنا".

وعن استمتاعه بالفترة الحالية، قال: “أستمتع بكل لحظة داخل الملعب التمريرات، التسديدات، وحتى تعليمات المدرب من الخط الجانبي، هذا ما يريده أي لاعب".

وأتم "الفريق كله في حالة تركيز كبيرة، الجميع مستعد لتقديم مباراة كبيرة وحصد اللقب الذي نستحقه".

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل، على الرغم من هزيمته في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

لينتهي مجموع المباراتين بنتيجة 4-3 لصالح أتلتيكو مدريد.

وسجل أتلتيكو مدريد أخر تتويج له بكأس ملك إسبانيا في موسم 2012-2013، ويمتلك 10 بطولات سابقة.

وتأهل ريال سوسيداد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعدما حقق الانتصار ذهابا وإيابا على أتلتيك بلباو بهدف مقابل لا شيء في كل مباراة ليصل مجموع المباراتين لـ2-0.

ويعود أخر تتويج لسوسيداد في كأس ملك إسبانيا لعام 2019-2020 ويمتلك 3 ألقاب لكأس ملك إسبانيا.

