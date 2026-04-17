دوري المحترفين .. هزيمة بترول أسيوط تشعل صراع الصعود للممتاز

أشعل نادي لافيينا صراع الصعود للدوري الممتاز بعد فوزه على بترول أسيوط بدوري المحترفين.

وضمن القناة التأهل للدوري الممتاز ويبقى الصراع على بطاقتين.

وأقيمت اليوم 3 مباريات في ختام الجولة 30 لدوري المحترفين.

وفاز لافيينا على بترول أسيوط بهدف تشي بوندي ليرتفع رصيد الفريق إلى 47 نقطة في المركز الخامس ويتوقف رصيد بترول أسيوطعند 53 نقطة في المركز الثاني.

وانتصر بلدية المحلة على راية برباعية نظيفة، وسجل جوشوا "هاتريك" وأضاف إبراهمي شتا الهدف الرابع.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بلدية المحلة إلى 28 نقطة وتوقف رصيد راية عند 22 نقطة.

وتعادل المنصورة ضد الترسانة بهدف لكل فريق.

وسجل محمود عادل للمنصورة وتعادل شيراز للشواكيش ليرتفع رصيد المنصورة الى38 نقطة ويرتفع رصيد الترسانة إلى 34 نقطة.

ويتصدر القناة جدول ترتيب دوري المحترفين وضمن التأهل، فيما اشتد الصراع بين بترول أسيوط صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، يليه أبو قير للأسمدة 50 نقطة، يليه مسار 48 نقطة، يليه لافيينا 47 نقطة، يليه بروكسي 45 نقطة، يليه المصرية للاتصالات 44 نقطة.

المباريات المتبقية للأندية المتصارعة على الصعود للدوري الممتاز:

القناة صعد رسمي للدوري الممتاز يتبقى فريقين

بترول أسيوط 53 نقطة يتبقى له مباريات مع الترسانة وراية والمنصورة وبلدية المحلة

أبو قير للأسمدة 50 نقطة يتبقى له مباريات مع نادي وي ولافيينا والترسانة وراية

مسار 48 نقطة يتبقى له مباريات مع أسوان وبروكسي وديروط ونادي وي

لافيينا 47 نقطة يتبقى له مباريات مع طنطا وأبو قير للأسمدة والإنتاج الحربي والسكة الحديد

بروكسي 45 نقطة يتبقى له مباريات مع السكة الحديد ومسار والقناة والداخلية

وي 44 نقطة يتبقى له مباريات مع أبو قير للأسمدة والإنتاج الحربي والسكة الحديد ومسار