مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. تسديدة من منسي
الجمعة، 17 أبريل 2026 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك 1-0.
لمتابعة المباراة من هنا
------------------------------------------------
ق 40: تسديدة من ناصر منسي ذهبت أعلى المرمى.
ق 36: محمد إسماعيل يهدر كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس في تشتيت الكرة.
ق 28: حصول عدي الدباغ على بطاقة صفراء بسبب احتفاله بارتداء قناع.
ق 27: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.
ق 26: جووول عدي الدباغ بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة.
ق 15: تسديدة قوية من ناصر منسي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.
انطلاق المباراة
