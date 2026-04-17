مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. تسديدة من منسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك 1-0.

لمتابعة المباراة من هنا

------------------------------------------------

ق 40: تسديدة من ناصر منسي ذهبت أعلى المرمى.

ق 36: محمد إسماعيل يهدر كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس في تشتيت الكرة.

ق 28: حصول عدي الدباغ على بطاقة صفراء بسبب احتفاله بارتداء قناع.

ق 27: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 26: جووول عدي الدباغ بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة.

ق 15: تسديدة قوية من ناصر منسي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة