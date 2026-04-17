انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 17:52

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - شباب بلوزداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك 1-0.

ق 90+4 تشتيت من دفاع الزمالك بعد عرضية خطيرة من ركلة ركنية.

ق 83: دخول شيكو بانزا وأحمد ربيع وخروج جوان بيزيرا وأحمد فتوح.

ق 81: مهدي سليمان يتصدى لفرصة هدف من بوسوار.

ق77: دخول آدم كايد ومحمد إبراهيم بدلا من عبد الله السعيد وعمر جابر.

ق 73: حسام عبد المجيد يحصل على بطاقة صفراء.

ق 64: الحارس يتصدى لتسديدة من ناصر منسي بعد عرضية من عمر جابر.

ق 56: تسديدة خطيرة من مهاجم بلوزداد وارتطمت في حسام عبد المجيد وتتحول إلى ركنية.

ق 53: الحارس يتصدى لانفراد الدباغ.

ق 52: رأسية من ناصر منسي تصدى لها الحارس.

ق 48: تسديدة خطيرة من بلال بوكرشاوي من داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 46: تسديدة بعيدة عن المرمى من مزيان لاعب شباب بلوزداد.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: تسديدة من ناصر منسي ذهبت أعلى المرمى.

ق 36: محمد إسماعيل يهدر كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس في تشتيت الكرة.

ق 28: حصول عدي الدباغ على بطاقة صفراء بسبب احتفاله بارتداء قناع.

ق 27: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 26: جووول عدي الدباغ بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة.

ق 15: تسديدة قوية من ناصر منسي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة

الزمالك
نرشح لكم
النهائي الثالث.. الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية بتخطي شباب بلوزداد الترجي يحذر جماهير قبل مواجهة صنداونز المصيرية تشكيل شباب بلوزداد - بن حمودة يقود الهجوم أمام الزمالك.. ومزيان أساسي تشكيل الزمالك - بيزيرا أساسي.. وفتوح في الوسط أمام شباب بلوزداد صبحي يدعم زملائه في استاد القاهرة أمام شباب بلوزداد بابي جاي: الميداليات معنا في المنزل.. والعالم شاهد على أننا أبطال إفريقيا خدمة في الجول - الإرشادات والبوابات.. موعد دخول الجماهير لمباراة الزمالك وبلوزداد مصطفى غربال: أتمنى تمثيل الجزائر خير تمثيل في كأس العالم
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة دقيقة | الدوري المصري
النهائي الثالث.. الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية بتخطي شباب بلوزداد 15 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة لـ في الجول: حمزة عبد الكريم تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة كورنيلا 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - تأهل تاريخي للنهائي.. المصرية للاتصالات يطيح بالاتحاد من كأس مصر 43 دقيقة | كرة سلة
حامل اللقب إلى نصف النهائي.. أهلي جدة ينهي المغامرة الماليزية في أبطال آسيا 56 دقيقة | الوطن العربي
الترجي يحذر جماهير قبل مواجهة صنداونز المصيرية ساعة | الكرة الإفريقية
جريزمان: لا أفكر في الماضي.. وكل تركيزي على نهائي الكأس ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - محاضرة توروب.. وتدريبات فنية وبدنية ساعة | الدوري المصري
