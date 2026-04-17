تشكيل شباب بلوزداد - بن حمودة يقود الهجوم أمام الزمالك.. ومزيان أساسي

يتواجد التونسي محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة السابق في التشكيل الأساسي لشباب بلوزداد في مواجهة الزمالك المرتقبة.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وأجرى سليم سبع تغييرا وحيدا بمشاركة محمد علي بن حمودة بدلا من لطفي بوسوار.

وجاء تشكيل بلوزداد لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : فريد شعال

خط الدفاع: حسين بن عيادة - يوسف لعوافي- يونس عبد الحق عاصة - محمد نوفل خاسف

خط الوسط : عبد الرؤوف بن غيث - سليم بوخنشوش- بلال بوكرشاوي - إيهاب بلحسيني

خط الهجوم : محمد علي بن حمودة – عبد الرحمن مزيان.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل لضمان التأهل للمباراة النهائية للبطولة الكونفدرالية.