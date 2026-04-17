تيباس: برشلونة يسير في الطريق الصحيح للعودة لقاعدة 1:1

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن حقيقة عودة برشلونة لقاعدة 1:1 الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وقال تيباس في تصريحات خلال بطولة كوندي دي جودو: "النادي الكتالوني يشهد تطورا مهما على مستوى إدارة الحسابات، مؤكدا أنه يسير في الاتجاه الصحيح خلال الفترة الحالية".

وأضاف “ما زال هناك وقت حتى الصيف، لقد قام بتقدم مهم وينظم حساباته بشكل جيد، النادي على الطريق الصحيح".

وأتم "سنرى ما إذا كان سيتمكن من الوصول إلى الهدف المطلوب قبل 30 يونيو، لكن الوضع الآن أفضل بكثير مما كان عليه في السابق".

ويأتي هذا التصريح في ظل سعي برشلونة للعودة لقواعد 1:1، التي تسمح للنادي بالإنفاق بناء على الإيرادات المسجلة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على خطط التعاقدات في سوق الانتقالات المقبلة.

ويترقب النادي الكتالوني تطورات وضعه المالي خلال الأسابيع المقبلة، في ظل الحاجة إلى حسم بعض الملفات قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.