سبورت: برشلونة يستفسر عن موريكي.. وبند في عقده يثير الاهتمام

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 16:53

كتب : FilGoal

فيدات موريكي - ريال مايوركا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول نادي برشلونة في تحركات جادة لدعم خط هجومه للموسم المقبل.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن إدارة برشلونة استفسرت عن موقف فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا وإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويبحث برشلونة عن حلول هجومية بتكلفة منخفضة، ووفقا للتقرير فإن موريكي يمتلك شرطا جزائيا في عقده يقدر بـ40 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى إمكانية رحيله مقابل مبلغ أقل، وهو ما يتناسب مع سياسة برشلونة الحالية في تقليل النفقات.

وانضم موريكي إلى ريال مايوركا صيف 2022 قادما من لاتسيو الإيطالي.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 30 مباراة مسجلا 21 هدفا وصنع آخر.

ووصلت إجمالي مشاركاته مع مايوركا لـ148 مباراة مسجلا 56 هدفا وصنع 12 آخرين.

