تشكيل الزمالك - بيزيرا أساسي.. وفتوح في الوسط أمام شباب بلوزداد

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 17:06

كتب : FilGoal

بيزيرا - الدباغ - الزمالك

يتواجد خوان بيزيرا أساسيا في تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وقرر معتمد جمال مدرب الزمالك البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - محمد إبراهيم - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد ربيع - آدم كايد - أحمد شريف - شيكو بانزا - سيف الجزيري.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعرض بيزيرا صاحب هدف مواجهة الذهاب لإصابة أبعدته عن المران، قبل مشاركته في المران الأخير قبل المباراة.

ويغيب محمد صبحي عن مواجهة شباب بلوزداد بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة أوتوهو الكونغولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد أعلن حصوله على موافقة أمنية للحصول على 14 ألف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة يسار.

وبذلك تمت زيادة عدد التذاكر من 31 ألف إلى 45 ألف تذكرة.

وانتصر الزمالك على شباب بلوزداد لأول مرة في تاريخه بعد مواجهتين سابقتين خسر فيهما الأبيض.

