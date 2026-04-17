مؤتمر أرتيتا: ساكا يغيب أمام مانشستر سيتي.. ولن نضيع ثانية واحدة في التفكير بالتعادل

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، غياب بوكايو ساكا وميكيل ميرينو عن مواجهة مانشستر سيتي.

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي الخامسة والنصف مساء الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بوكايو ساكا وميكيل ميرينو لن يشاركان، وسنحاول مجددا مع أودريجارد وتيمبر وكالافيوري لتجهيزهم، بعض اللاعبين قريبيون من الجاهزية."

وعن مدى جاهزية نوني مادويكي جناح الفريق، رد "لدينا تدريب غدا، أنا متفائل بأنه سيكون متاحا، لكن دعونا نرى مدى قدرته على التدريب."

وأكمل "سنجد حلاً مهما حدث. لقد اعتدنا على هذا الأمر هذا الموسم. مهما حدث، سنجد الحل الصحيح."

وتابع حديثه عن الإصابات التي تعرض لها لاعبوه "لقد تعاملنا مع الأمر طوال الموسم. إذا نظرنا إلى الوراء، إلى المراحل واللاعبين الذين غابوا لفترات طويلة جداً، وإلى أين وصلنا؟ إنه وضع غير طبيعي."

وأضاف "لكننا تغلبنا على ذلك بفضل عقليتنا والحلول التي نجدها، والطريقة التي ارتقى بها اللاعبون إلى مستوى التحدي، وها نحن الآن. ما زلنا أقوياء للغاية وسنبقى على حالنا."

كما أعلن جاهزية ماكس داومان، قال "سيكون جاهزاً، هذا أمر مؤكد. إذا أشركته في أي مباراة، فأنت تعلم ما سيقدمه، وقد أظهر ذلك هذا الموسم في جميع المباريات التي شارك فيها."

وبشان تصريحات جوارديولا، رد أرتيتا "من الواضح أنها مباراة مهمة للغاية لكلا الفريقين، ومازال هناك 6 مباريات."

وصرح بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن سباق التتويج باللقب سينتهي إذا فشل مانشستر سيتي في الفوز بالمباراة.

وردا على إذا كانت تلك المباراة هي الأهم في مسيرته "إنها بالتأكيد الأهم لأنها المباراة التالية، لقد اكتسبنا الحق في أن نكون في هذا الموقف وأن نكون منافسين وأن تتاح لنا فرصة الفوز ضد أفضل فريق وأفضل مدرب شهده هذا الدوري على الإطلاق، وهذا شرف عظيم."

وبشأن الاكتفاء بتحقيق التعادل، رد أرتيتا "لن نضيع ثانية واحدة في الحديث عن ذلك، نحن نستعد لكل مباراة للفوز، ولهذا السبب نحن في المكانة التي وصلنا إليها، وسنستمر في فعل الشيء نفسه."

وعبر أرتيتا، عن أمله في أن يمنح تقدم النادي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي دفعة قوية في سعيهم للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكمل "لقد أعطانا ذلك دفعة قوية حقاً لأن التواجد ضمن أفضل الأندية الأوروبية أمر كبير ولم نكن هناك كثيراً"

وأتم حديثه بالرد على مدى أهمية خسارة نهائي كأس كاراباو "بالنسبة لنا الآن؟ أن نتعلم من تلك المباراة والأشياء التي نريد تغييرها في المباراة القادمة، والألم الذي شعرنا به بعد ذلك يجب أن نستغله بالطريقة الصحيحة يوم الأحد."