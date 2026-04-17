تيليجراف: أرسنال ينافس فريقان على ضم أوسكار مينجيزا

يتنافس أرسنال مع كل من أستون فيلا وفولام من أجل ضم الإسباني أوسكار مينجيزا.

ووفقا لصحيفة"تيليجراف" الإنجليزية فإن لاعب سيلتا فيجو ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل.

وتسعى الأندية الـ 3 للظفر بخدمات اللاعب الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

لاعب برشلونة السابق خاض هذا الموسم بقميص فيجو 40 مباراة سجل هدفا وصنع 6 في جميع المسابقات.

صاحب الـ 26 عاما نشأ في أكاديمية برشلونة وتدرج في فئات الفريق السنية وصولا للفريق الأول ورحل في 2022 صوب فيجو في صفقة انتقال حر.

وخاض مينجيزا 4 مباريات بقميص منتخب إسبانيا منها نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي خسره اللاروخا بركلات الترجيح لصالح البرتغال العام الماضي.

ويسعى أرسنال لتدعيم دفاعه في الموسم المقبل إذ أشارت بعض التقارير لإمكانية رحيل بن وايت.

ووفقا لتقرير ذكرته مجلة "فور فور تور"، فإن إيفرتون يقود السباق للتعاقد مع وايت، بعد أن حافظ على اهتمامه منذ سوق الانتقالات في يناير الماضي.