رينار يعلن رحيله عن تدريب منتخب السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينار إقالته من تدريب منتخب السعودية قبل شهرين على انطلاق كأس العالم 2026.

وواجه رينارد انتقادات حادة من الشارع الرياضي السعودي، رغم إعلان اتحاد الكرة تمسكه ببقاء المدرب لفرنسي حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الفرنسي لـ وكالة الأنباء الفرنسية في تصريحات نقلتها قناة العربية: "إقالتي من تدريب منتخب السعودية؟ هذه هي كرة القدم. السعودية تأهلت 7 مرات إلى كأس العالم، بينها مرتان معي. والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر".

ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية فإن الاتحاد السعودي أبلغ رينار بقرار إقالته واليوناني جورجيوس دونيس مدربا للمنتخب في كأس العالم 2026.

ومنذ عودة الفرنسي هيرفي رينار إلى منصبه مجدداً في نوفمبر 2024 لعب الأخضر تحت قيادته 27 مواجهة، واللافت أن المنتخب سجل 27 هدفاً بينما تلقت شباكه 230 هدفاً.

أما الأرقام الخاصة بالفوز والخسارة فقد بدت متقاربة بانتصاره في عشر مباريات وخسارته 11 وتعادله في 6 مواجهات، لكنه يظل رقماً متواضعاً جداً عند النظر للمنتخبات التي قابلها الأخضر في مسيرته مع رينار.

الخسارة أمام منتخب مصر بنتيجة ثقيلة رسمت الكثير من علامات الاستفهام حول المظهر العام للمنتخب والهوية التي سيظهر عليها في المونديال المقبل، خاصة وأن الأخضر سيواجه منتخبات قوية وثقيلة فنية مثل إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

وسبق أن كشفت صحيفة "اليوم" السعودية أن دونيس مدرب الخليج سيصبح المدير الفني القادم للسعودية في كأس العالم 2026.

وحصل اليوناني على أعلى تقييم بين 3 مدربين فاضل بينهم الاتحاد السعودي لخلافة رينارد.

وسبق أن درب دونيس أندية الهلال والفتح والوحدة بالإضافة للخليج.

وتوج مع الهلال بلقب كأس الملك وكأس الأمير والسوبر السعودي في 2015.

وخلال مشواره مع الأندية السعودية خاض 218 مباراة فاز في 95 منها.