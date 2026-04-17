ذا أثلتيك: بشرط البقاء.. توتنام في مفاوضات متقدمة لضم مدافع بورنموث

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 13:28

كتب : FilGoal

بدأ نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي مفاوضاته لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وذكرت ذا أثلتيك أن توتنام في مفاوضات متقدمة مع ماركوس سينيسي مدافه بورنموث.

ويرغب توتنام في صفقة المدافع الأرجنتيني في صفقة انتقال حر، الصيف المقبل.

وينتهي عقد سينيسي مع بورنموث بنهاية الموسم الجاري.

واشترط اللاعب لإتمام التعاقد بقاء توتنام في الدوري الإنجليزي بحسب ذا أثلتيك.

ولا يزال وضع اللاعب غير محسوم في ظل اهتمام مستمر من أندية أخرى.

ويتواجد توتنام في المركز 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أول المراكز المؤدية للهبوط، برصيد 30 نقطة.

ويقود سينيسي دفاع بورنموث ليقود فريقه للتواجد في المركز الـ 11 برصيد 45 نقطة.

ويسعى توتنام لتعزيز خط دفاعه الذي يتواجد به روميرو، وفان دي فين، ورادو دراجوشين.

