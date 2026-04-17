كامافينجا يعتذر لجماهير ريال مدريد

تقدم إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد بالاعتذار لزملائه والجماهير بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ بالخسارة 6-4 في مجموع المباراتين.

وتعرض كامافينجا للطرد في الدقائق الأخيرة من لقاء الإياب ما تسبب لخسارة فريقه وتوديع المسابقة.

وكتب لاعب الوسط الفرنسي عبر "إنستجرام ستوري": "أتحمل المسؤولية، وأعتذر للفريق وجماهير ريال مدريد، شكرا على الدعم، هيا يا مدريد".

وشارك كامافينجا في الدقيقة 62 من عمر اللقاء بدلا من براهيم دياز.

وفي الدقيقة 78 تحصل على بطاقة صفراء أولى، وبعد 8 دقائق تحصل على الثانية ليخرج من أرض الملعب.

واستغل بايرن ميونيخ النقص العددي لريال مدريد وسجل هدفين قلب بهما تأخره من 3-2 لفوز 4-3 وحسم اللقاء بدلا من الوصول لشوطين إضافيين.

وسيلتقي بايرن ميونيخ مع باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الإسباني.