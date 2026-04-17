مؤتمر سلوت: هدفنا الأول في الصيف تعويض صلاح.. سواء باستبداله أو إتباع نهج مختلف

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول، أن فريقه كان الأفضل ضد باريس سان جيرمان.

وتلقى ليفربول الخسارة أمام باريس سان جيرمان إيابا على ملعب أنفيلد بثنائية نظيفة، نفس نتيجة الذهاب، ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون في دربي ميرسيسايد: "العديد من اللاعبين حطموا الأرقام القياسية من حيث الأداء البدني، وهذا يدل على مدى استعدادنا لمباراة ديربي ميرسيسايد يوم الأحد."

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد، في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف سلوت "إذا شاهدتم مباراة باريس سان جيرمان على أرضنا، فإن المستقبل يبدو مشرقًا، لقد أثبت هذا الفريق قدرته على منافسة أفضل الفرق في أوروبا. إننا فريق قوي بالفعل، لكننا بحاجة إلى بعض التغييرات بعد رحيل روبرتسون وصلاح، لكن كوستاس تسيميكاس سيعود للفريق."

ويلعب تسيميكاس معارا لنادي روما هذا الموسم.

وأمل "لا أفكر في عدد الانتقالات المطلوبة، بل في المراكز واللاعبين الذين نعلم أنهم سيرحلون. دعونا نرى أولاً ما سيحدث في الصيف، وسنعرف حينها بشكل أفضل ما يجب فعله."

وأضاف سلوت "الصيف الماضي رحل العديد من اللاعبين، ولهذا السبب أجرينا بعض الصفقات."

وتابع "بلغ صافي إنفاقنا 150 مليون جنيه إسترليني، وهذا يدل على نوعية النادي الذي نحن فيه."

وكشف عن هدفه في الانتقالات المقبلة "الهدف الأول هو معرفة كيفية تعاملنا مع مركز محمد صلاح، سواء أردنا استبداله بلاعب مماثل أو اتباع نهج مختلف."

وأكمل "في الوقت الحالي، لا أعتقد أن هناك احتمالاً لرحيل الكثير من اللاعبين، بالطبع هناك مسألة عقد إيبو كوناتي، قد لا تكون هناك حاجة كبيرة لإجراء الكثير من الصفقات إذا لم تكن هناك حاجة لجلب لاعبين جدد."

وعن خوض مواجهة إيفرتون على الملعب الجديد، قال "إنها دائما مباراة مميزة، وهم في وضع جيد جدا في الوقت الحالي."

وتابع "أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالملعب بحد ذاته، بل باللاعبين الذين يصنعون الفارق. وبالتأكيد يمكن للجماهير أن تساعد."

كما تحدث عن هوجو إيكيتيكي مهاجم الفريق "لم يخضع لعملية جراحية بعد، إنه أمر محزن له، فقد كان له تأثير فوري كبير بمجرد انضمامه للفريق."

وتابع "دائماً ما يكون أول ما يخطر ببالك هو غيابه الطويل عن الملاعب، وفقدانه العديد من اللحظات المميزة. لكنه ليس اللاعب الأول أو الأخير الذي سيمر بهذه التجربة، وقد عاد الكثيرون أقوى من ذي قبل."

وأضاف "أنا متأكد من أنه بعد 10 أو 15 عامًا قد يقول إن هذه الإصابة ساعدتني على الأداء بمستوى أعلى مما كنت عليه من قبل."

وتعرض إيكيتيكي لإصابة بقطع في وتر أكيلس أثناء مواجهة ليفربول أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وعن بديله ألكسندر إيزاك، قال "من الجيد عودة ألكسندر إيزاك ولكنه ليس جاهزا للعب 90 دقيقة بعد."

وتابع "عودة إيزاك لمستواه أمر بالغ الأهمية، رغم وجود لاعبين آخرين قادرين على شغل هذا المركز، لقد قدم كودي جاكبو أداءً رائعاً عندما دخل في الشوط الثاني ضد باريس سان جيرمان، وهناك خيارات أخرى فيدريكو كييزا أحدها."

ورد على الانتقادات التي تعرض لها "كان الكثيرون يتجادلون حول سبب تعاقدنا مع لاعبين اثنين في مركز 9، والآن يبدو الأمر جيدًا. كنا نعتقد أنه من الحكمة ألا نكون النادي الوحيد الذي يمتلك مهاجمًا واحدًا فقط. والآن يقول الناس إنه يجب علينا التعاقد مع لاعب آخر في الصيف."

وأردف "قال لي أحدهم أنه لا يمكنك كتابة سيناريو بحيث في اليوم الذي يعود فيه إيزاك بعد أربعة أشهر في أول مباراة له، يغادر الآخر إيكيتيكي الملعب مصابًا بإصابة طويلة الأمد."

كما أعلن غياب جوميز عن مواجهة إيفرتون "جو جوميز غير لائق بدنيا ولن يكون متاحاً للمشاركة في مباراة يوم الأحد أمام إيفرتون."

وعن الخروج الأوروبي والحصول على فترات راحة أكبر مع نهاية الموسم، رد سلوت "شهدنا هذا الموسم العديد من العروض الجيدة، ولكن أيضًا العديد من العروض غير المتسقة، وأعتقد أن ذلك يعود إلى اضطرارنا للعب في أغلب الأحيان بنفس اللاعبين. ربما يكون هذا أحد أسباب استقبالنا لأهداف متأخرة."

وأضاف "حتى في المباراة الأخيرة اضطررت إلى إدخال جو جوميز ثم إخراجه، كان هناك ثلاثة لاعبين يلعبون في مركز الظهير الأيمن مرة أخرى كما حدث مرات عديدة هذا الموسم."

وتابع "لقد ثبت أن جزءًا كبيرًا من مجموعتنا مستعد للعب كل ثلاثة أيام، ولكن ثبت أيضًا أن ليس جميعهم قادرين على فعل ذلك، إما أن يتعرضوا للإصابة أو يشهدوا انخفاضًا في الأداء."

وأتم حدثته عن الخروج الأوروبي "من هذا المنظور، ربما يكون من الجيد أننا لم نعد في أوروبا. لكنني بالتأكيد أفضل اللعب في أوروبا لأن ذلك يمكن أن يمنح الفريق طاقةً إضافية، ولكن لا أرى خروجنا من أوروبا أمراً إيجابياً. في الواقع، لدينا الآن وقت أطول قليلاً في التدريبات."