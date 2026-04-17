ليفاندوفسكي: لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 00:17

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يواصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إثارة الجدل حول مستقبله مع الفريق دون حسم موقفه حتى الآن.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وقال روبرت لصحيفة موندو ديبورتيفو عن مستقبله: "لا يزال لدينا بعض الوقت، النادي يعرف ما أفكر فيه، وقد حصلت على الوقت الكافي للتفكير".

ليفاندوفسكي: قدمنا كل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد.. وهذه ليست النهاية التي حلمنا بها موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد "حان الوقت لنقول وداعا".. ليفاندوفسكي يلمح لاعتزاله الدولي

وواصل "لا أريد الحديث عن العروض أو مستقبلي، الأهم هو المباريات المتبقية وتسجيل الأهداف، ما يقال في الصحافة يوميا ليس مهما".

وعن الخروج من أبطال أوروبا قال: "الأمر مؤلم دائما، حاولنا حتى النهاية، قاتلنا وكنا نريد الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، لكن هذه هي كرة القدم".

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد رغم الفوز في مباراة العودة 2-1، لكن الروخيبلانكوس استغلوا انتصارهم في مباراة الذهاب 2-0 على ملعب كامب نو ليتأهلوا لنصف النهائي.

وعن الدوري الإسباني قال "الآن علينا التركيز على الدوري، لا تزال أمامنا مباريات ونريد الفوز باللقب".

وواصل "لدينا إمكانيات كبيرة ولاعبون لديهم رغبة دائمة في اللعب والفوز، أحيانا نكون أفضل ونخسر، فهذه هي كرة القدم، ليست عادلة دائما".

وأتم "لا يمكننا التفكير كثيرا فيما حدث، بل يجب أن نركز على المستقبل وما يمكننا تحقيقه".

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة صيف 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وخاض مع برشلونة الموسم الحالي 40 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 3 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع برشلونة لـ 187 مباراة مسجلا 118 هدفا وصنع 23 آخرين.

دوري المؤتمر - تأهل تاريخي لـ ستراسبورج وكريستال بالاس ورايو فايكانو إلى نصف النهائي وكيله: إنزاجي مستمر مع الهلال.. ولا صحة لتدريبه ميلان أو منتخب إيطاليا الدوري الأوروبي - براجا يقصي بيتيس برباعية.. ونصف نهائي إنجليزي بين فيلا ونوتنجهام بعد توديع أبطال أوروبا.. مبابي يعد جماهير ريال مدريد بالعودة للانتصارات لأول مرة.. فرايبورج إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب سيلتا فيجو الأول منذ 6 سنوات.. أردا توران يقود شاختار إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي كلاكيت تاني مرة.. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد بعد التأهل الأوروبي.. مارك بوبيل: نفكر فقط في نهائي كأس ملك إسبانيا
رئيس الاتحاد السكندري يكشف موعد صرف المكافآت للاعبي الفريق ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر - تأهل تاريخي لـ ستراسبورج وكريستال بالاس ورايو فايكانو إلى نصف النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
وكيله: إنزاجي مستمر مع الهلال.. ولا صحة لتدريبه ميلان أو منتخب إيطاليا ساعة | سعودي في الجول
الدوري الأوروبي - براجا يقصي بيتيس برباعية.. ونصف نهائي إنجليزي بين فيلا ونوتنجهام ساعة | الكرة الأوروبية
11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 2 ساعة | الدوري المصري
بعد واقعة الموبايل.. إيقاف طاقم حكام مباراة طنطا أمام وي بدوري المحترفين 2 ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: سببان وراء رحيل ماسكيرانو عن تدريب إنتر ميامي 2 ساعة | أمريكا
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
