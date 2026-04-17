ليفاندوفسكي: لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن

يواصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إثارة الجدل حول مستقبله مع الفريق دون حسم موقفه حتى الآن.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وقال روبرت لصحيفة موندو ديبورتيفو عن مستقبله: "لا يزال لدينا بعض الوقت، النادي يعرف ما أفكر فيه، وقد حصلت على الوقت الكافي للتفكير".

وواصل "لا أريد الحديث عن العروض أو مستقبلي، الأهم هو المباريات المتبقية وتسجيل الأهداف، ما يقال في الصحافة يوميا ليس مهما".

وعن الخروج من أبطال أوروبا قال: "الأمر مؤلم دائما، حاولنا حتى النهاية، قاتلنا وكنا نريد الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، لكن هذه هي كرة القدم".

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد رغم الفوز في مباراة العودة 2-1، لكن الروخيبلانكوس استغلوا انتصارهم في مباراة الذهاب 2-0 على ملعب كامب نو ليتأهلوا لنصف النهائي.

وعن الدوري الإسباني قال "الآن علينا التركيز على الدوري، لا تزال أمامنا مباريات ونريد الفوز باللقب".

وواصل "لدينا إمكانيات كبيرة ولاعبون لديهم رغبة دائمة في اللعب والفوز، أحيانا نكون أفضل ونخسر، فهذه هي كرة القدم، ليست عادلة دائما".

وأتم "لا يمكننا التفكير كثيرا فيما حدث، بل يجب أن نركز على المستقبل وما يمكننا تحقيقه".

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة صيف 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وخاض مع برشلونة الموسم الحالي 40 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 3 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع برشلونة لـ 187 مباراة مسجلا 118 هدفا وصنع 23 آخرين.