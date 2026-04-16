وكيله: إنزاجي مستمر مع الهلال.. ولا صحة لتدريبه ميلان أو منتخب إيطاليا

الخميس، 16 أبريل 2026 - 23:43

كتب : FilGoal

أعلن فيديريكو باستوريلو وكيل سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي أن الإيطالي مستمر في منصبه مع الفريق السعودي.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا النخبة من دور الـ 16 بالخسارة من السد القطري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأًصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وقال باستوريلو عبر صحيفة الرياضية: "ما يتردد حول اقتراب إنزاجي من تدريب ميلان بدلا من أليجري، أو تدريب المنتخب الإيطالي خلفا لجاتوزو غير صحيح تماما".

إنزاجي: لا نستحق الخسارة من السد.. والمباراة غير مؤثرة على مستقبلي إنزاجي لا اختلاف كبير بين التعادل مع التعاون واكتساح الخلود بسداسية إنزاجي يتحدث عن إصابات الهلال ومواجهة مانشيني الخاصة في أبطال آسيا للنخبة رئيس الهلال: خسارتنا من السد ليست بسبب التحكيم.. وحق الجمهور انتقاد إنزاجي

وأتم مشددا "إنزاجي لديه عقد مع الهلال حتى عام 2027، ومستمر حتى هذا التوقيت بشكل طبيعي".

وارتبط اسم إنزاجي بتدريب كل من ميلان في حالة رحيل ماسيميليانو أليجري، كما تواجد ضمن المرشحين لخلافة جينارو جاتوزو في منتخب إيطاليا.

وسبق أن كشف إنزاجي أن الخسارة من السد لن تؤثر على مستقبله مع الهلال.

وصرّح الإيطالي بعد التوديع القاري قائلا: "هذه المباراة ليست مؤثرة على مستقبلي بالطبع، أؤدي عملي مع الفريق بسعادة، ولا تزال أمامنا منافستان في الدوري وكأس الملك، نشعر بمرارة الإقصاء من دوري أبطال آسيا للنخبة".

وتولى إنزاجي تدريب الهلال في 46 مباراة بجميع المسابقات فاز في 33 وتعادل في 12 وخسر 1 جاءت ضد فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وستكون المباراة المقبلة للهلال ضد ضمك في الجولة 30 من الدوري السعودي يوم 28 أبريل الجاري.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي بفارق 8 نقاط عن النصر المتصدر، ويمتلك الهلال مباراة أقل.

نرشح لكم
إنزاجي: إصابة كوليبالي نادرة.. ولم أشاهدها خلال 30 عاما من الخبرة مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام ضمك.. وعودة تمبكتي الرياضية: الهلال يوقف مفاوضاته مع المدير الرياضي لـ ليفربول تقرير: بعد التتويج بأبطال آسيا.. النصر يستبعد الممر الشرفي أمام الأهلي "القصة مكملة".. القادسية يعلن تجديد عقد ناتشو جوزيه جوميز يتحدث عن تجديد عقده مع الفتح كيسييه: خضنا رحلة استثنائية.. وحققنا اللقب مرة أخرى
أخر الأخبار
زيدان يجري عملية جراحية وينتظر موقفه من كأس العالم 11 دقيقة | الوطن العربي
مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 47 دقيقة | منتخب مصر
كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا ساعة | ميركاتو
قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
نوير: كان من الصعب التصدي لأي هدف من الـ 5.. وكل شيء لا يزال في أيدينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة
