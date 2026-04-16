وكيله: إنزاجي مستمر مع الهلال.. ولا صحة لتدريبه ميلان أو منتخب إيطاليا

أعلن فيديريكو باستوريلو وكيل سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي أن الإيطالي مستمر في منصبه مع الفريق السعودي.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا النخبة من دور الـ 16 بالخسارة من السد القطري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأًصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وقال باستوريلو عبر صحيفة الرياضية: "ما يتردد حول اقتراب إنزاجي من تدريب ميلان بدلا من أليجري، أو تدريب المنتخب الإيطالي خلفا لجاتوزو غير صحيح تماما".

وأتم مشددا "إنزاجي لديه عقد مع الهلال حتى عام 2027، ومستمر حتى هذا التوقيت بشكل طبيعي".

وارتبط اسم إنزاجي بتدريب كل من ميلان في حالة رحيل ماسيميليانو أليجري، كما تواجد ضمن المرشحين لخلافة جينارو جاتوزو في منتخب إيطاليا.

وسبق أن كشف إنزاجي أن الخسارة من السد لن تؤثر على مستقبله مع الهلال.

وصرّح الإيطالي بعد التوديع القاري قائلا: "هذه المباراة ليست مؤثرة على مستقبلي بالطبع، أؤدي عملي مع الفريق بسعادة، ولا تزال أمامنا منافستان في الدوري وكأس الملك، نشعر بمرارة الإقصاء من دوري أبطال آسيا للنخبة".

وتولى إنزاجي تدريب الهلال في 46 مباراة بجميع المسابقات فاز في 33 وتعادل في 12 وخسر 1 جاءت ضد فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وستكون المباراة المقبلة للهلال ضد ضمك في الجولة 30 من الدوري السعودي يوم 28 أبريل الجاري.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي بفارق 8 نقاط عن النصر المتصدر، ويمتلك الهلال مباراة أقل.