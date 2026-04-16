ذا أثليتك: سببان وراء رحيل ماسكيرانو عن تدريب إنتر ميامي

الخميس، 16 أبريل 2026 - 22:52

كتب : FilGoal

خافيير ماسكيرانو - إنتر ميامي

نشب جدال في غرفة ملابس إنتر ميامي ربما يكون هو السبب في رحيل خافيير ماسكيرانو من منصب المدير الفني للفريق.

وأعلن نادي إنتر ميامي رحيل ماسكيرانو "لأسباب شخصية" وتولى جييريمو هويوس تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" إلى أن الجدال لم يكن السبب الأول في رحيل المدرب الأرجنتيني.

كما مر الفريق بحالة استياء خاصة بعد خروجه المخيب والمبكر أمام ناشفيل في دوري أبطال كونكاكاف من دور الـ 16.

وأوضح التقرير إلى أن التوديع القاري المبكر بالإضافة للمشادة الأخيرة كانا سببين في رحيل ماسكيرانو.

وأكمل التقرير أن تعيين هويوس جاء لأنه "لا يرفض طلبا لميسي" وكما وصفه ميسي من قبل بـ "والده في كرة القدم".

وقاد ماسكيرانو فريق إنتر ميامي إلى الفوز بلقب الدوري الأمريكي عام 2025 لأول مرة.

كما سجل الفريق تحت قيادته 101 هدفا وهو أعلى رقم في موسم واحد من تاريخ الدوري الأمريكي.

وبات إنتر ميامي تحت قيادته أول فريق أمريكي في التاريخ يصل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم للأندية.

كما أصبح النادي أول فريق من اتحاد الكونكاكاف يهزم فريقًا أوروبيًا في مباراة دولية رسمية، بعد الفوز أمام بورتو البرتغالي.

