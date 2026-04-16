كرة طائرة - ديميتري: أريد تنفيذ وعد الزمالك.. ولا أحد يرد على اتصالاتي

الخميس، 16 أبريل 2026 - 22:33

كتب : محمد سمير

رد اللاعب الروسي ديميتري ياكوفليف، على نادي الزمالك على أزمة مستحقاته.

وكشف شريف صفوت مدير شؤون اللاعبين والمدربين الأجانب بنادي الزمالك، في وقت سابق عن حصول اللاعب على راتب الشهر المستحق له في نهاية أبريل الجاري بسبب تركيز النادي حاليا على سداد مستحقات فريق الكرة.

وقال ديميتري عبر قناة مودرن: "مشكلتي ليست في تعاقدي مع الزمالك ولكن في علاقتي مع النادي، لا أذهب إلى النادي ومنحت الإدارة مهلة لمدة أسبوع قبل تقديم شكوى في الاتحاد الدولي".

وقال ديميتري ياكوفليف في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "غير صحيح طلبي مستحقاتي وتسوية عقدي للانتقال إلى أحد الفرق المشاركة ببطولة إفريقيا، لم يتواصل معي أي فريق من الأساس، فقط أريد العودة إلى منزلي."

وأكمل "كل ما أريده منحي حقي الذي وعدني النادي به، هذا هو كل شيء، لا أريد البقاء في القاهرة لمدة شهر لأن زوجتي حامل وتنتظرني في بلدي."

وأضاف "في الموسم الماضي بقيت شهرا أيضا في انتظار مستحقاتي وفي النهاية اقتطعوا مني راتب شهر لأن الفريق لم يشارك في إفريقيا."

وتابع "لا أحد من نادي الزمالك يرد على اتصالاتي من أجل تسوية مستحقاتي المتأخرة، وتم طردي من الشقة قبل ثلاثة أيام لعدم دفع النادي الإيجار دون مساعدة من النادي."

وأتم "شريف صفوت اجتمع بي في 12 أبريل وطلب مني الانتظار لمدة شهر ونصف عكس اتفاقي مع رامي نصوحي الذي وعدني بمنحي مستحقاتي قبل يوم 9 وهذه المحادثة تثبت ذلك، لكنه لم يحدث في النهاية."

وقرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إيقاف الروسي ديمتري ياكوفليف لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم.

ويأتي ذلك بسبب عدم دفع النادي لرسوم قيد اللاعب المقدرة بـ 538 ألف جنيه في الوقت المسموح.

وسبق أن علم FilGoal.com أن الزمالك سدد المديونيات المالية المتأخرة المستحقة للاتحاد المصري للكرة الطائرة.

