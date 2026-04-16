بعد توديع أبطال أوروبا.. مبابي يعد جماهير ريال مدريد بالعودة للانتصارات

الخميس، 16 أبريل 2026 - 22:44

كتب : FilGoal

وعد كيليان مبابي نجم ريال مدريد جماهير فريقه بالعودة لتحقيق الانتصارات من جديد، وذلك بعد توديع نسخة 2025-2026 من ربع النهائي.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 4-3 في مباراة الإياب على ملعب إليانز آرينا ووصل مجموع المباراتين 6-4.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت أيضا بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في ملعب سانتياجو بيرنابيو الأسبوع الماضي.

وقال كيليان مبابي عبر حسابه على انستجرام: "حاولنا حتى النهاية، لكن ذلك لم يكن كافيا، من المحبط أن نقصى من بطولة مهمة بهذا الشكل، لكن علينا أن ننظر إلى الأمام".

وأضاف "نحتاج إلى مراجعة أنفسنا بجدية حتى نتجنب مثل هذا الإحباط مرة أخرى".

وأتم "لن نستسلم أبدا، ففي مدريد، لم يكن الفشل يوما خيارا ولن يكون كذلك أبدا، لكن أعدكم بشيء واحد سنبدأ في الفوز مجددا وقريبا جدا".

وسجل كيليان مبابي هدفا في مباراة الذهاب وآخر في الإياب، لكن أهدافه لم تكن كافيه لتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي.

ويضرب بايرن ميونيخ موعدا مع باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض كيليان مبابي مع ريال مدريد الموسم الحالي 39 مباراة مسجلا 40 هدفا وصنع 6 آخرين.

