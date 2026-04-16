كامل أبو علي: أرحب بقرار دمج أندية الشعبية مع الشركات للحفاظ عليها من الزوال

يرحب كامل أبو علي رئيس النادي المصري بقرار دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات.

وانتشرت بعض التقارير مؤخرا تفيد بالتحرك لدمج الأندية الجماهيرية مع الشركات بدءا من الموسم المقبل للكرة المصرية.

وقال أبو علي في تصريحات مرسلة للصحفيين: "أرحب بقرار دمج أندية الشركات بالأندية الشعبية خاصة أنني كنت أول من اقترح ذلك للحفاظ على الأندية الشعبية من الزوال".

وأضاف "فكرة الدمج هي أفضل سبيل للحفاظ على الأندية الشعبية والجماهيرية خاصة أن دوري هذا الموسم كشف إمكانية نهاية حقبة أندية جماهيرية وتاريخية كبيرة من الدوري المصري".

وأتم "اقترحت فكرة الدمج منذ عدة سنوات للحفاظ على ما تبقى من الأندية الشعبية في الكرة المصرية".

وشرح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عبر قناة CBC إمكانية حدوث الأمر قائلا: "هناك توجه ليصبح هناك شراكة وليس دمج بين الأندية الجماهيرية وأندية الشركات، واللفظ الأكثر دقة هو الشراكة، الدمج يعني أن الناديان سيصبحا نادي واحد وهذا ليس المقصود".

وأضاف "كل نادي سيحتفظ بالشخصية الاعتبارية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية وكيانه في كل الألعاب عدا كرة القدم، كرة القدم ستصبح مشتركة عن طريق شركة بين نادي س ونادي ص، وسيتم التوصل لاسم مشترك بين الناديين وأيضا الشعار، والنادي المؤسسة هو من سيكون له حق الإدارة".

وشدد "وحتى الآن لم يصلنا أي تكليف عن دمج أو شراكة مع أحد الأندية".

وتابع "في الأغلب رئيس النادي المستثمر سيكون هو رئيس شركة الكرة الجديدة، وطالما هناك فريق من الـ 2 يتواجد في الدوري المصري فسيشارك في المسابقة بشكل طبيعي الموسم المقبل".

وواصل "الشركة ستشمل قطاع كرة القدم بأكمله (الفريق الأول والناشئين) عدا فريق السيدات".

وأكمل "لا يوجد مانع لأي نادي جماهيري للانضمام للشراكة، وأعتقد أن الأمر سيطبق في البداية على 5 فرق".

وأتم "من المفترض أن يتم تخفيض أسعار التذاكر لتصبح متاحة للجماهير، لأن كرة القدم متعة لجميع الفئات".

وسبق أن كشف محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة عن شراكة مرتقبة مع أحد الأندية الاستثمارية.

وينشط نادي المنصورة ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقال محمد البسيوني رئيس المنصورة في تصريحات نقلها حساب ناديه عبر في فيسبوك: "إن شاء الله نادي المنصورة في الممتاز، وهناك شراكة مع أحد الأندية الاستثمارية".

وأضاف " نبذل مجهودا للوصول لذلك من فترة، ونحافظ على اسم وهوية نادي المنصورة. نعم، اللعب الموسم القادم سيكون على استاد المنصورة".

ويحتل المنصورة المركز التاسع برصيد 37 نقطة في دوري المحترفين.

وضمن القناة التأهل للدوري الممتاز، فيما تشهد الجولات المتبقية صراعا على البطاقتين المتبقيتين، إذ تتأهل 3 فرق للدوري الممتاز.