الزمالك يرد على ياكوفليف: أبلغنا اللاعب بموعد صرف راتبه.. وهذا سبب تعجله وسيتم تغريمه

أوضح شريف صفوت مدير شؤون اللاعبين والمدربين الأجانب بنادي الزمالك حقيقة التأخر في صرف مستحقات الروسي ديميتري ياكوفليف لاعب فريق الكرة الطائرة.

وكشف ياكوفليف في وقت سابق تأخر الحصول على مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

وقال صفوت عبر موقع النادي: "عقد اللاعب ممتد مع النادي حتى 5 مايو المقبل".

وأضاف "أبلغنا ديميتري ياكوفليف لاعب فريق الطائرة من قبل بحصوله على راتب الشهر المستحق له في نهاية أبريل الجاري، لأن النادي يركز على سداد مستحقات فريق الكرة حاليا".

وكشف "تم إبلاغه عن طريقي بأن أي أموال ستدخل النادي خلال هذه الأيام ستتوجه لفريق الكرة، وذلك بناءً على الاتفاق الخاص بالجداول المالية للاعبين والمدربين في ألعاب الصالات مع حسام المندوه، أمين الصندوق بالنادي، والتي تم تحديد موعدها في آخر شهر أبريل الجاري، وتم إخطاره أيضًا أنه في حالة طلب أي مبالغ مالية حاليا لمدربي ولاعبي الصالات من أمين الصندوق بالنادي، فستكون الإجابة بالرفض، لأن الطلب يخالف الجداول المتفق عليها، والتي تم تحديدها بموجب مواعيد انتهاء عقود مدربي ولاعبي ألعاب الصالات".

وأردف "اللاعب لم يقل إن زوجته قامت بدفع الإيجار، وما تم ذكره جاء نتيجة خطأ في الترجمة، ولم يصدر من اللاعب هذا التصريح مطلقا".

وأكمل "تعجل اللاعب في الحصول على مستحقاته يرجع إلى وجود اتفاق مبدئي بينه وبين نادٍ آخر للمشاركة معه في بطولة إفريقيا المقبلة".

وأتم "بعد ظهوره إعلاميا دون إذن النادي تقرر توقيع غرامة مالية على اللاعب تُخصم من مستحقاته المتبقية".

وسبق أن صرح ديميتري عبر قناة مودرن: "مشكلتي ليست في تعاقدي مع الزمالك ولكن في علاقتي مع النادي، لا أذهب إلى النادي ومنحت الإدارة مهلة لمدة أسبوع قبل تقديم شكوى في الاتحاد الدولي".

وأضاف "أعلم ما يمر به النادي لكني لست مضطرا للانتظار خاصة وأن زوجتي دفعت إيجار شقتي بالقاهرة".

وأكمل "مسؤولو الزمالك أخبروني أن الأولوية في صرف الأموال لفريق كرة القدم لأن لديه بطولات يحتاج للفوز بها، والتركيز في ذلك حاليا، وحال التتويج بالبطولات سيتم الحصول على مكافآت مالية ثم يتم صرف المستحقات".

وأتم تصريحاته "أخبرت الزمالك أني لي الحق في الحصول على راتبي ولا أريد أكثر من ذلك".

وخسر الزمالك بطولتي الدوري المصري وكأس مصر للكرة الطائرة هذا الموسم أمام الأهلي.