كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 00:04

كتب : FilGoal

ديميتري ياكوفليف لاعب طائرة الزمالك

كشف ديميتري ياكوفليف لاعب كرة الطائرة في نادي الزمالك عن كواليس أزمته مع الأبيض وعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقال ديميتري عبر قناة مودرن: "مشكلتي ليست في تعاقدي مع الزمالك ولكن في علاقتي مع النادي، لا أذهب إلى النادي ومنحت الإدارة مهلة لمدة أسبوع قبل تقديم شكوى في الاتحاد الدولي".

وأضاف "أعلم ما يمر به النادي لكني لست مضطرا للانتظار خاصة وأن زوجتي دفعت إيجار شقتي بالقاهرة".

وأكمل "مسؤولو الزمالك أخبروني أن الأولوية في صرف الأموال لفريق كرة القدم لأن لديه بطولات يحتاج للفوز بها، والتركيز في ذلك حاليا، وحال التتويج بالبطولات سيتم الحصول على مكافآت مالية ثم يتم صرف المستحقات".

وأتم تصريحاته "أخبرت الزمالك أني لي الحق في الحصول على راتبي ولا أريد أكثر من ذلك".

وخسر الزمالك بطولتي الدوري المصري وكأس مصر للكرة الطائرة هذا الموسم أمام الأهلي.

