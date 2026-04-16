منتخب الناشئين يفوز على جينيس بثلاثية وديا استعدادا لكأس الأمم

فاز منتخب الناشئين تحت 17 سنة وديا أمام جينيس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية في أكتوبر.

سجل ثلاثية المنتخب أحمد صفوت، وزياد سعودي، وأدهم حسيب

وقرر حسين عبد اللطيف مدرب منتخب الناشئين، خوض المباراة بفريقين مختلفين للاطمئنان على كل العناصر وجاهزيتهم.

يذكر أن مباراة جينيس هي الودية الثانية، بعدما حقق الفوز في مباراته الودية الأولى أمام بشتيل بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت المباراة في ختام المرحلة الأولى من استعداد منتخب مصر مواليد 2009 لخوض كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

وسيحصل المنتخب على راحة مدة 3 أيام قبل بدء المرحلة الثانية الاستعدادية لكأس الأمم، والتي يتخللها مباراتين وديتين.

وتستضيف المغرب كأس الأمم تحت 17 سنة خلال الفترة من 25 أبريل إلى 15 مايو بمشاركة 16 منتخبًا.

وحسم المنتخب المصري مواليد 2009 تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال المركز الثالث في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم.

وخلال تصفيات شمال إفريقيا حقق المنتخب المصري الفوز أمام تونس بهدف نظيف، فيما تلقى خسارة أمام المغرب 2-1.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا للناشئين عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة المغرب وتونس وإثيوبيا.

وتتأهل 10 منتخبات من المشاركين في كأس الأمم إلى كأس العالم في قطر مباشرة.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - تونس - مصر - إثيوبيا

المجموعة الثانية: كوت ديفوار - الكاميرون - أوغندا - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثالثة: مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق

المجموعة الرابعة: السنغال - جنوب إفريقيا - الجزائر - غانا