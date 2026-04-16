منتخب الناشئين يفوز على جينيس بثلاثية وديا استعدادا لكأس الأمم

الخميس، 16 أبريل 2026 - 19:53

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين تحت 17 سنة - مواليد 2009

فاز منتخب الناشئين تحت 17 سنة وديا أمام جينيس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية في أكتوبر.

سجل ثلاثية المنتخب أحمد صفوت، وزياد سعودي، وأدهم حسيب

وقرر حسين عبد اللطيف مدرب منتخب الناشئين، خوض المباراة بفريقين مختلفين للاطمئنان على كل العناصر وجاهزيتهم.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر يصطدم بثنائي عربي في نهائيات أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر في التصنيف الثالث لقرعة أمم إفريقيا للناشئين بعد التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب الناشئين يصل القاهرة

May be an image of football, American football and text

يذكر أن مباراة جينيس هي الودية الثانية، بعدما حقق الفوز في مباراته الودية الأولى أمام بشتيل بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت المباراة في ختام المرحلة الأولى من استعداد منتخب مصر مواليد 2009 لخوض كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

وسيحصل المنتخب على راحة مدة 3 أيام قبل بدء المرحلة الثانية الاستعدادية لكأس الأمم، والتي يتخللها مباراتين وديتين.

وتستضيف المغرب كأس الأمم تحت 17 سنة خلال الفترة من 25 أبريل إلى 15 مايو بمشاركة 16 منتخبًا.

وحسم المنتخب المصري مواليد 2009 تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال المركز الثالث في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم.

وخلال تصفيات شمال إفريقيا حقق المنتخب المصري الفوز أمام تونس بهدف نظيف، فيما تلقى خسارة أمام المغرب 2-1.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا للناشئين عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة المغرب وتونس وإثيوبيا.

وتتأهل 10 منتخبات من المشاركين في كأس الأمم إلى كأس العالم في قطر مباشرة.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - تونس - مصر - إثيوبيا

المجموعة الثانية: كوت ديفوار - الكاميرون - أوغندا - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثالثة: مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق

المجموعة الرابعة: السنغال - جنوب إفريقيا - الجزائر - غانا

نرشح لكم
منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك بالتأكيد في كأس العالم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا خاطبنا بمواعيد إرسال قائمة كأس العالم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: العراق الأقرب لمواجهة مصر في القاهرة قبل كأس العالم منافس مصر - كريس وود مهاجم نيوزيلندا يعود للملاعب بعد 6 أشهر من الغياب أبو زهرة: لجنة الحكام حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%.. وهدفنا ثمن نهائي كأس العالم 2026 حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين منتخب مصر يصطدم بثنائي عربي في نهائيات أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر في التصنيف الثالث لقرعة أمم إفريقيا للناشئين
