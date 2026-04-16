خدمة في الجول - الإرشادات والبوابات.. موعد دخول الجماهير لمباراة الزمالك وبلوزداد

أعلن شركة "تذكرتي" الإرشادات الخاصة بمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة التي ستبدأ في السادسة مساءً غدا الجمعة لحسم أولى بطاقات المباراة النهائية.

وجاءت الإرشادات كالتالي

لن يسمح بدخول أي شخص من حاملي تذاكر الدرجة الأولى يمين والتي تم الغائها ورد قيمتها بالكامل

لن يسمح بدخول مدرج الأولى يمين عدا الجنسية الجزائرية بالتذكرة وجواز السفر

فتح بوابات إستاد القاهرة الساعة الثانية ظهراً

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي FAN ID الخاصة بك

عدم التواجد في محيط الإستاد بدون التذكرة وتذكرتي FAN ID الخاصة بك

ارتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الإستاد

التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى آخر بأي حال من الأحوال

كما حددت بوابات الدخول وفقا للمدرج

الدرجة الثالثة يمين: بوابة طريق النصر

الدرجة الثالثة يسار والثانية: بوابة صلاح سالم

الدرجة الأولى يسار والمقصورة: بوابة آل رشدان

وكان الزمالك قد أعلن حصوله على موافقة أمنية للحصول على 14 ألف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة يسار.

وبذلك تمت زيادة عدد التذاكر من 31 ألف إلى 45 ألف تذكرة.

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وانتصر الزمالك على شباب بلوزداد لأول مرة في تاريخه بعد مواجهتين سابقتين خسر فيهما الأبيض.