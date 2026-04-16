بعد التأهل الأوروبي.. مارك بوبيل: نفكر فقط في نهائي كأس ملك إسبانيا

الخميس، 16 أبريل 2026 - 18:38

كتب : FilGoal

مارك بوبيل

شدد مارك بوبيل مدافع أتلتيكو مدريد أن تركيز فريقه منصب بالكامل على نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد، في ظل سعي الفريق لإنهاء أسبوعه المميز بالتتويج بلقب جديد.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد السبت المقبل على ملعب لا كارتوخا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال بوبيل في تصريحات لصحيفة "سبورت" عن النهائي: "المباراة الماضية أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا كانت رائعة أمام جماهيرنا، وبمجرد صافرة النهاية توقفنا عن التفكير في أي شيء آخر، وبدأنا التركيز فقط على نهائي السبت، وهذا هو ما نفعله الآن لأننا نبحث عن تتويج أول هذا الموسم".

وعن ركلة الجزاء التي طالب بها برشلونة في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي أوضح الأمر بالفعل، ولا داعي للحديث أكثر، رأيي واضح، لا يمكن احتسابها ركلة جزاء أبدا، وليس لدي ما أضيفه".

وتقدم برشلونة بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي بعد مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدفين مقابل لا شيء على ملعب كامب نو، مطالبين الاتحاد الأوروبي بوجود ركلة جزاء مستحقة بسبب مارك بوبيل (طالع التفاصيل).

ورفض الاتحاد الأوروبي شكوى برشلونة معتبرا أن قرارات الحكم كانت صحيحة ولا تستحق اجرائات آخرى (طالع التفاصيل).

وتأهل أتلتيكو مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من هزيمته في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

واستغل أتلتيكو مدريد انتصاره ذهابا بهدفين مقابل لا شيء، ليصل مجموع المباراتين 3-2 لصالح الروخيبلانكوس.

ويواجه أتلتيكو مدريد أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله لنهائي كأس ملك إسبانيا بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل، على الرغم من هزيمته في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

لينتهي مجموع المباراتين بنتيجة 4-3 لصالح أتلتيكو مدريد.

وسجل أتلتيكو مدريد أخر تتويج له بكأس ملك إسبانيا في موسم 2012-2013، ويمتلك 10 بطولات سابقة.

وتأهل ريال سوسيداد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعدما حقق الانتصار ذهابا وإيابا على أتلتيك بلباو بهدف مقابل لا شيء في كل مباراة ليصل مجموع المباراتين لـ2-0.

ويعود أخر تتويج لسوسيداد في كأس ملك إسبانيا لعام 2019-2020 ويمتلك 3 ألقاب لكأس ملك إسبانيا.

