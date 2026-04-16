مران الزمالك - مشاركة بيزيرا.. وتحذير من معتمد جمال للاعبين أمام شباب بلوزداد

الخميس، 16 أبريل 2026 - 18:26

كتب : FilGoal

خاض الزمالك مرانه الأخير اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك ضيفه شباب بلوزداد الجزائري السادسة مساء الجمعة، في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على استاد القاهرة.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

كما عقد معتمد جمال، جلسة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق المباراةن مشددا على ضرورة التركيز من أجل الفوز وتحقيق الهدف المطلوب بالتأهل للمباراة النهائية.

وعقد معتمد جمال، جلسة مع خوان بيزيرا لاعب الفريق، للاطمئنان على الحالة الطبية للاعب، ودرجة تعافيه من الإصابة حيث شارك في المران الجماعي مع اللاعبين.

ولم يحدد مدرب الزمالك موقف بيزيرا فنيا من خوض المباراة.

وتعرض بيزيرا لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الذهاب أمام شباب بلوزداد.

وطالب معتمد جمال من اللاعبين على ضرورة خوض مباراة الإياب دون وضع نتيجة مباراة الذهاب في الاعتبار.

وحقق الزمالك الفوز ذهابا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد نيلسون مانديلا.

كما شرح مدرب الزمالك في ختام المران بعض الأمور الفنية وتعليمات خاصة.

