دوري المحترفين - VAR بـ "الموبايل" في مباراة طنطا ووي.. وخسارة أولى لـ القناة على ملعبه

الخميس، 16 أبريل 2026 - 18:24

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

شهدت الجولة 30 من دوري المحترفين إثارة بالغة خاصة في مباراة طنطا ضد وي.

وحسم القناة من قبل تأهله فيما تتصارع الفرق على مقعدين للتأهل للدوري المصري الموسم المقبل.

وفي مباراة طنطا ضد وي انتهت بنتيجة التعادل 1-1. وتقدم لوي حسام أحمد لوي بالهدف الأول.

ثم توثقت توقفت لما يقارب 20 دقيقة بعدما احتسب عبد العزيز السيد حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق وي ثم راجع صحة قراره عن طريق "موبايل" في ظل الاعتراضات على قراره، وألغاه. (طالع التفاصيل)

وبعدها بدقائق أدرك كريم أسامة التعادل لطنطا، وارتفع رصيد طنطا لـ 28 نقطة في المركز الـ 15 بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما أصبح رصيد وي 44 نقطة في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن المركز الثالث المؤهل للدوري المصري.

وخسر القناة المتأهل سلفا ومتصدر الترتيب من الداخلية بنتيجة 2-1 في أول خسارة له على أرضه هذا الموسم.

وظل رصيد القناة 68 نقطة فيما حقق الداخلية فوزه الأول بعد 3 هزائم وارتقى للمركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.

وفرط مسار في فرصة الاقتراب من مثلث الصعود بالخسارة من مالية كفر الزيات بنتيجة 1-0.

هدف عبده هشام رفع رصيد المالية لـ 37 نقطة في المركز العاشر.

فيما ظل مسار رابعا برصيد 48 نقطة.

وتعادل أبو قير للأسمدة مع ديروط بهدف لكل فريق، وأصبح أبو قير في المركز الثالث برصيد 50 نقطة فيما ظل ديروط في المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة.

وقاد هدفا محمد خليفة ومحمد عصام فريق السكة الحديد للفوز على أسوان بنتيجة 2-1.

ورفع السكة الحديد رصيده لـ 44 نقطة محققا الفوز الثالث على التوالي.

فيما ظل أسوان في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.

وأخيرا حقق بروكسي الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1 خارج أرضه واقترب خطوة من المنافسة على مراكز التأهل للدوري المصري.

ورفع بروكسي رصيده لـ 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز التأهل للدوري المصري.

فيما ظل الإنتاج في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة غدا الجمعة، بمباريات

بترول أسيوط مع لافيينا

المنصورة مع الترسانة

بلدية المحلة مع راية

