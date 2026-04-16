"ألغى ركلة جزاء بالتليفون".. أزمة تحكيمية في مباراة المصرية للاتصالات وطنطا بدوري المحترفين

الخميس، 16 أبريل 2026 - 17:12

كتب : رضا السنباطي

طنطا ضد المصرية للاتصالات - دوري المحترفين

شهدت مباراة طنطا أمام المصرية للاتصالات بدوري المحترفين أزمة تحكيمية كبرى.

وتقام مباراة المصرية للاتصالات "وي" ضد طنطا ضمن الجولة 30 من دوري المحترفين.

واحتسب الحكم عبد العزيز السيد ركلة جزاء لصالح المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، إثر عرقلة أحد لاعبي الفريق على حدود منطقة الجزاء.

وقوبل القرار باعتراضات قوية من لاعبي طنطا وجهازهم الفني، الذي طالب لاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجا على القرار.

وبعد توقف دام عدة دقائق، تراجع الحكم عن قراره بإلغاء ركلة الجزاء، رغم عدم تطبيق تقنية الفيديو في دوري المحترفين.

وأظهرت اللقطات قيام الحكم الرابع حسام حسن بمراجعة الحالة عبر هاتف محمول، قبل أن يقرر عبد العزيز السيد احتساب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وأعرب عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق المصرية للاتصالات عن غضبه من تراجع الحكم وطالب لاعبيه بمغادرة الملعب، ما تسبب في توقف المباراة لأكثر من 20 دقيقة.

وتشير النتيجة إلى تعادل الفريقين بهدف لكل فريق بعد مرور 60 دقيقة من المباراة.

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بينما يأتي المصرية للاتصالات في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

