مدافع أهلي جدة جاهز لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

أصبح التركي ميريح ديميرال مدافع أهلي جدة جاهزا للمشاركة أمام جوهر دار التعظيم الماليزي يوم الجمعة.

ويصطدم أهلي جدة بجوهر دار التعظيم الماليزي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك ديميرال في تدريبات الخميس بجاهزية كاملة ليؤكد إمكانية ظهوره في المباراة.

وخضع اللاعب لكشف طبي بالأشعة بأحد المراكز الطبية الثلاثاء، بعد نهاية برنامجه التأهيلي في عيادة النادي.

وأثبتت الأشعة سلامة ركبة ديميرال، ليدخل اللاعب التدريبات الجماعية مع بقية زملائه، استعدادًا لما تبقَّى من مباريات في البطولة القارية.

وتعرَّض التركي إلى تمزُّقٍ في وتر الركبة خلال إحدى الحصص التدريبية التي سبقت مواجهة دربي جدة أمام اتحاد جدة، ليغيب عن مباريات فريقه في الدوري أمام اتحاد جدة، والقادسية، وضمك، والفيحاء، وأمام الدحيل القطري قاريًّا.

وسبق للمدافع أن تعرَّض لإصابةٍ في العضلة الخلفية، لحقت به خلال لقاء الخليج في الجولة الـ 17 من الدوري، وألزمته عيادة النادي الطبية، ليغيب عن مباريات نيوم (لتراكم البطاقات)، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشباب، والنجمة، وضمك في الدوري، والهلال في نصف نهائي كأس الملك.

وشارك ديميرال في 25 مباراةً مع أهلي جدة الموسم الجاري، منها 16 في الدوري السعودي، واستطاع تسجيل هدفين، وصناعة هدف، ونال 6 بطاقات صفراء.