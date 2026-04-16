سكاي: تشيلسي يقترب من تجديد عقد كايسيدو

الخميس، 16 أبريل 2026 - 18:26

كتب : FilGoal

موسيس كايسيدو

دخل نادي تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد كايسيدو مع تشيلسي صيف 2031.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن تشيلسي متمسك بلاعبه رغم وجود اهتمام من أندية كبرى، لذلك يعمل على تجديد عقده في أسرع وقت.

وبحسب التقرير لا تزال بعض التفاصيل النهائية قيد المناقشة، خاصة فيما يتعلق ببنود العقد الجديد، الذي يتوقع أن يمتد حتى عام 2033، مع تعديل كبير في راتب اللاعب.

وأفاد التقرير أن تحرك إدارة تشيلسي لتأمين بقاء النجم الإكوادوري ضمن خططها طويلة المدى، في ظل الاعتماد عليه كأحد الركائز الأساسية في الفريق خلال السنوات المقبلة.

وانضم كايسيدو إلى تشيلسي صيف 2023 قادما من برايتون.

وخاض مع تشيلسي الموسم الحالي 42 مباراة مسجلا 5 أهداف وصنع آخر.

ووصل إجمالي مشاركاته مع تشيلسي لـ 140 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 11 آخرين.

