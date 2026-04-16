وفاة حارس أرسنال السابق بعد اصطدام سيارته بقطار

الخميس، 16 أبريل 2026 - 16:59

كتب : FilGoal

أليكس مانينجر

توفي الحارس النمساوي السابق أليكس مانينجر، الذي لعب لأرسنال ويوفنتوس من قبل، عن عمر 48 عاماً إثر حادث سير وقع يوم الخميس.

ووقع الحادث عندما اصطدمت سيارته بقطار قرب بلدة نوسدورف أم هاومسبيرج، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً شمال مدينة سالزبورج.

وأفاد الاتحاد النمساوي لكرة القدم في بيان: "خبر وفاة أليكس مانينجر صادم للغاية".

وأضاف "كرة القدم خسرت شخصا مميزا، في هذا الوقت العصيب، نتقدم بخالص تعازينا لعائلته وأصدقائه وجميع المقربين له".

من جهتها، أكدت شرطة ولاية سالزبورج في بيان أنها انتقلت إلى موقع الحادث، حيث عثرت على السائق، البالغ من العمر 48 عاماً، وقد أُخرج من السيارة وكان يخضع لمحاولات إنعاش قلبي رئوي.

وشاركت الشرطة في جهود الإسعاف باستخدام جهاز إزالة الرجفان، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليفارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن القطار صدم السيارة أثناء عبورها، ما أدى إلى سحبها لمسافة، فيما كان مانينجر بمفرده داخلها، ولم يُصب سائق القطار بأي أذى.

ولا تزال التحقيقات جارية دون صدور تفاصيل إضافية حتى الآن، حسب بيان الشرطة.

ولعب مانينجر 5 أعوام مع أرسنال بين 1997 و2002، وتُوج معه بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي 1998.

كما توج بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس عام 2012.

وانضم أليكس إلى ليفربول بعقد قصير عام 2016 لكنه لم يشارك في أي مباراة.

على الصعيد الدولي مثل منتخب النمسا في 33 مباراة دولية، كانت آخرها في عام 2009.

