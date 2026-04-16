مصطفى غربال: أتمنى تمثيل الجزائر خير تمثيل في كأس العالم

أعرب الجزائري مصطفى غربال عن سعادته البالغة باختياره ضمن الحكام المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

واختير مصطفى غربال للتواجد في كأس العالم 2026، الذي سيشهد تواجد طاقم حكام مصري كامل للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وقال مصطفى غربال عبر موقع فيفا الرسمي: "الحمد لله تم اختياري للمشاركة في كأس العالم 2026، وستكون هذه ثاني مشاركة لي في كأس العالم".

وأضاف "أشكر الاتحاد الجزائري، واللجنة المركزية للتحكيم، على مساندتهم المطلقة".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن أكون عند حسن ظن من وضع ثقته فينا، وأن نمثل الجزائر أحسن تمثيل، ونرفع الراية الوطنية عاليا".

وأدار غربال مجموعة من المباريات القوية خلال السنوات الأخيرة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بين الأهلي والزمالك أبرزهم.

كما شارك غربال في نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.