مصطفى غربال: أتمنى تمثيل الجزائر خير تمثيل في كأس العالم

الخميس، 16 أبريل 2026 - 16:55

كتب : FilGoal

أستراليا - الدنمارك - الحكم مصطفى غربال

أعرب الجزائري مصطفى غربال عن سعادته البالغة باختياره ضمن الحكام المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

واختير مصطفى غربال للتواجد في كأس العالم 2026، الذي سيشهد تواجد طاقم حكام مصري كامل للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وقال مصطفى غربال عبر موقع فيفا الرسمي: "الحمد لله تم اختياري للمشاركة في كأس العالم 2026، وستكون هذه ثاني مشاركة لي في كأس العالم".

ذكرى سيئة.. مصطفى غربال حكم مباراة مصر وكوت ديفوار إذاعة تونسية: الزمالك استفسر عن ضم غربال.. وسببان يعقدان انتقاله الخبر الجزائرية: إيقاف مصطفى غربال لنهاية الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية مصطفى غربال حكما لمباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

وأضاف "أشكر الاتحاد الجزائري، واللجنة المركزية للتحكيم، على مساندتهم المطلقة".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن أكون عند حسن ظن من وضع ثقته فينا، وأن نمثل الجزائر أحسن تمثيل، ونرفع الراية الوطنية عاليا".

وأدار غربال مجموعة من المباريات القوية خلال السنوات الأخيرة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بين الأهلي والزمالك أبرزهم.

كما شارك غربال في نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

كأس العالم 2026 مصطفى غربال
نرشح لكم
بابي جاي: الميداليات معنا في المنزل.. والعالم شاهد على أننا أبطال إفريقيا خدمة في الجول - الإرشادات والبوابات.. موعد دخول الجماهير لمباراة الزمالك وبلوزداد مؤتمر عمر جابر: علينا الحذر لأن بلوزداد سبق أن فاز على الزمالك في القاهرة مؤتمر مدرب بلوزداد: الإياب ضد الزمالك هو الشوط الثاني.. ولست قلقا من الحضور الجماهيري مؤتمر معتمد جمال: نتيجة الذهاب خادعة.. والمران الختامي يحسم مصير بيزيرا تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد إصابة لاعب الترجي قبل مواجهة صنداونز المصيرية مران الزمالك - تدريبات بدنية خاصة تحضيرا لشباب بلوزداد
أخر الأخبار
خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري 46 دقيقة | الدوري المصري
بابي جاي: الميداليات معنا في المنزل.. والعالم شاهد على أننا أبطال إفريقيا 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
منتخب الناشئين يفوز على جينيس بثلاثية وديا استعدادا لكأس الأمم 51 دقيقة | منتخب مصر
خدمة في الجول - الإرشادات والبوابات.. موعد دخول الجماهير لمباراة الزمالك وبلوزداد 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: دونيس تفوق على الجميع ويقترب من تدريب السعودية في كأس العالم 2026 ساعة | سعودي في الجول
كلاكيت تاني مرة.. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
سامية آدم لـ في الجول: لست مجرد محترفة.. وأميل بصدق لتشجيع الأهلي ساعة | رياضة نسائية
بعد التأهل الأوروبي.. مارك بوبيل: نفكر فقط في نهائي كأس ملك إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
