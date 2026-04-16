كرة سلة - الاتحاد المصري: مستقلون بذاتنا وإذا نظرنا لكرة القدم سيتم تأجيل النهائي

الخميس، 16 أبريل 2026 - 16:49

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

شدد محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أن اتحاد السلة مستقل بذاته ويحدد مواعيده وفقا للظروف المتاحة.

ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يلتقي الاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن تقام مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 1200 مشجع، بواقع 600 لكل فريق.

كرة سلة - 600 لكل فريق.. الاتحاد المصري يكشف حضور الجماهير في كأس مصر للرجال سلة – إقامة نهائيات دوري NBA jr في مصر كرة سلة - إعلان مواعيد نصف نهائي كأس مصر  كرة سلة 3×3 – خسارة رجال وسيدات مصر في تصفيات كأس العالم

وقال محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "اتحاد كرة السلة مستقل بذاته وبالتالي يتم تحديد المواعيد دون النظر لمباريات كرة القدم".

وتابع "تم مراعاة توقيت مواجهة الزمالك ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية وتأجيل مواجهة الزمالك ضد الأهلي في السلة للساعة 8:30".

واختتم فتحي تصريحاته "ملتزمون بمواعيد حجز الصالات، وعلى سبيل المثال حال تأهل الاتحاد للنهائي سيتعارض ذلك مع موعد مباراة في دوري كرة القدم".

وتقدم نادي الزمالك بخطاب لاتحاد السلة يطالب فيه تعديل موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الكأس بسبب تعارضها مع مباراة فريق القدم في الكونفدرالية.

وتحتضن صالة حسن مصطفى منافسات البطولة حتى النهائي.

فيما تقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 إبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الخامسة مساءً.

وتخطى الأهلي نظيره بتروجت، فيما تأهل الزمالك على حساب الشمس، وتخطى المصرية للاتصالاتسبورتنج، وتأهل الاتحاد السكندري بعدما تخطى نظيره الجزيرة، في الدور ربع النهائي.

يذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر لكرة السلة، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة.

خدمة في الجول - طرح تذاكر نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة اسكواش - جوهر نبيل يكرم هانيا الحمامي بعد التتويج بلقب الجونة كرة سلة - 600 لكل فريق.. الاتحاد المصري يكشف حضور الجماهير في كأس مصر للرجال ختام النسخة الرابعة من بطولة الجونة لبولو الشاطئ جوهر نبيل يستقبل اتحاد السلة ويبحث خطة تطوير منافسات 3×3 وانتشارها وزير الرياضة يجتمع مع مجلس إدارة اتحاد الطائرة لبحث استعدادات المنافسات المقبلة دوري NBA – تعرف على جميع مواجهات الأدوار الإقصائية كرة يد – تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس مصر
ميسي يشتري ناديا في كتالونيا 25 دقيقة | الدوري الإسباني
"ألغى ركلة جزاء بالتليفون".. أزمة تحكيمية في مباراة المصرية للاتصالات وطنطا بدوري المحترفين 45 دقيقة | القسم الثاني
وفاة حارس أرسنال السابق بعد اصطدام سيارته بقطار 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى غربال: أتمنى تمثيل الجزائر خير تمثيل في كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
رسالة حزينة من إيكيتيكي بعد تأكد إصابته القوية ساعة | الدوري الإنجليزي
فوت ميركاتو: إنتر يحلم بالتعاقد مع سيميوني رغم صدارة الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
كومباني يعلق على إيقافه أمام سان جيرمان.. ومدير بايرن: لن يقلل فرحتنا بالتأهل ساعة | دوري أبطال أوروبا
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
