كرة سلة - الاتحاد المصري: مستقلون بذاتنا وإذا نظرنا لكرة القدم سيتم تأجيل النهائي

شدد محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أن اتحاد السلة مستقل بذاته ويحدد مواعيده وفقا للظروف المتاحة.

ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يلتقي الاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن تقام مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 1200 مشجع، بواقع 600 لكل فريق.

وقال محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "اتحاد كرة السلة مستقل بذاته وبالتالي يتم تحديد المواعيد دون النظر لمباريات كرة القدم".

وتابع "تم مراعاة توقيت مواجهة الزمالك ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية وتأجيل مواجهة الزمالك ضد الأهلي في السلة للساعة 8:30".

واختتم فتحي تصريحاته "ملتزمون بمواعيد حجز الصالات، وعلى سبيل المثال حال تأهل الاتحاد للنهائي سيتعارض ذلك مع موعد مباراة في دوري كرة القدم".

وتقدم نادي الزمالك بخطاب لاتحاد السلة يطالب فيه تعديل موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الكأس بسبب تعارضها مع مباراة فريق القدم في الكونفدرالية.

وتحتضن صالة حسن مصطفى منافسات البطولة حتى النهائي.

فيما تقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 إبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الخامسة مساءً.

وتخطى الأهلي نظيره بتروجت، فيما تأهل الزمالك على حساب الشمس، وتخطى المصرية للاتصالاتسبورتنج، وتأهل الاتحاد السكندري بعدما تخطى نظيره الجزيرة، في الدور ربع النهائي.

يذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر لكرة السلة، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة.