الوليد بن طلال يستحوذ على 70% من شركة نادي الهلال

استحوذ الأمير الوليد بن طلال على 70 % من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال السعودي.

ويعد نادي الهلال ضمن 4 أندية سعودية يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على ملكيتهم.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي التوقيع مع شركة المملكة القابضة برئاسة الوليد بن طلال اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال.

وأوضح صندوق الاستثمارات أن الاتفاق جاء بناء على قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال سعودي لكامل رأس مال شركة نادي الهلال.

وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة اليوم اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال، أحد أندية كرة القدم الرائدة في المملكة العربية السعودية وآسيا. — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) April 16, 2026

وقال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في تصريحات للصحفيين: "الهلال رمزا وطنيا ومصدرا للفخر. استحواذنا عليه يعكس إيماننا العميق بدور الرياضة كقوة تنموية للاقتصاد والمجتمع".

وأضاف "الهلال سيوفر منصة فريدة لتطبيق معاييرنا الاستثمارية العالمية وبناء شراكات إستراتيجية من شأنها إطلاق الإمكانات التجارية والرياضية لنادي الهلال مع الحفاظ على إرثه وهويته الراسخة".

يذكر أن الهلال ودع مؤخرا منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة على يد السد القطري بركلات الترجيح.

ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر.