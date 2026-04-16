مؤتمر مدرب بلوزداد: الإياب ضد الزمالك هو الشوط الثاني.. ولست قلقا من الحضور الجماهيري

الخميس، 16 أبريل 2026 - 14:52

كتب : FilGoal

يؤمن سليم سبع مدرب مساعد شباب بلوزداد بحظوظ فريقه أمام الزمالك

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال سليم سبع مدرب مساعد شباب بلوزداد عبر المؤتمر الصحفي: "مباراة الإياب ضد الزمالك هي الشوط الثاني من نصف النهائي ومهمة جدا لنا، ولدينا استعدادات خاصة لتعويض خسارة الذهاب".

وشدد "لست قلقا من الحضور الجماهيري، لأننا فريق اعتاد على اللعب في التواجد الجماهيري الكبير، ونسعى لتحويل ذلك لدوافع إيجابية".

وتابع "تركيزنا ليس على جوان بيزيرا فقط، لأن الزمالك فريق كبير ويضم لاعبين على أعلى مستوى".

وأوضح سبع "كنا الأفضل في الشوط الثاني أمام الزمالك وسجلنا هدفا أراه صحيحا لكن تم إلغائه من حكم المباراة".

واختتم مدرب مساعد شباب بلوزداد تصريحاته "سنحسم غدا موقف محمد علي بن حمودة من المشاركة في مواجهة الزمالك من عدمها".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الكونفدرالية الزمالك شباب بلوزداد
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
/articles/527377/مؤتمر-مدرب-بلوزداد-الإياب-ضد-الزمالك-هو-الشوط-الثاني-ولست-قلقا-من-الحضور-الجماهيري