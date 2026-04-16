مؤتمر مدرب بلوزداد: الإياب ضد الزمالك هو الشوط الثاني.. ولست قلقا من الحضور الجماهيري

يؤمن سليم سبع مدرب مساعد شباب بلوزداد بحظوظ فريقه أمام الزمالك

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال سليم سبع مدرب مساعد شباب بلوزداد عبر المؤتمر الصحفي: "مباراة الإياب ضد الزمالك هي الشوط الثاني من نصف النهائي ومهمة جدا لنا، ولدينا استعدادات خاصة لتعويض خسارة الذهاب".

وشدد "لست قلقا من الحضور الجماهيري، لأننا فريق اعتاد على اللعب في التواجد الجماهيري الكبير، ونسعى لتحويل ذلك لدوافع إيجابية".

وتابع "تركيزنا ليس على جوان بيزيرا فقط، لأن الزمالك فريق كبير ويضم لاعبين على أعلى مستوى".

وأوضح سبع "كنا الأفضل في الشوط الثاني أمام الزمالك وسجلنا هدفا أراه صحيحا لكن تم إلغائه من حكم المباراة".

واختتم مدرب مساعد شباب بلوزداد تصريحاته "سنحسم غدا موقف محمد علي بن حمودة من المشاركة في مواجهة الزمالك من عدمها".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.