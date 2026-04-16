ذا أثليتك: رحيل أربيلوا الأقرب بنهاية الموسم.. وثلاثي على طاولة ريال مدريد

بات مصير ألفارو أربيلوا أقرب للرحيل عن ريال مدريد بعد خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونيخ.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد يقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، رغم استمراره حتى مايو.

وأوضحت التقارير أن الاتجاه داخل النادي يميل لإقالة المدرب، لكن دون تغيير فوري، في ظل قلة الأهداف المتبقية هذا الموسم، إضافة إلى دوره في الحفاظ على استقرار غرفة الملابس.

ورغم تقدير إدارة النادي لعمله، خاصة علاقته الجيدة مع الرئيس فلورنتينو بيريز، فإن موقفه لم يكن قويا منذ توليه المسؤولية، وسط غموض بشأن مدة عقده.

وأكد أربيلوا عقب المباراة أنه لا يشعر بالقلق على مستقبله، قائلا "قدمت كل ما لدي لمساعدة الفريق على الفوز".

وبدأت إدارة ريال مدريد دراسة البدائل المحتملة، في حال اتخاذ قرار التغيير بنهاية الموسم.

ويعد يورجن كلوب من الأسماء المطروحة، رغم تأكيده عدم نيته الرحيل عن منصبه الحالي.

وتشمل القائمة أيضا ديدييه ديشامب، إلى جانب ماوريسيو بوكيتينو، الذي يحظى بتقدير كبير من إدارة ريال مدريد.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، في ظل احتمالية حدوث تغييرات واسعة داخل النادي.