تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

الخميس، 16 أبريل 2026 - 12:37

كتب : FilGoal

قميص الزمالك

سيرتدي الزمالك زيه الأساسي في مواجهة شباب بلوزداد ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا الجمعة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق زيه الأساسي المكوَن من "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

أخبار متعلقة:
لا يتوفر وصف.

وفي المقابل، سيرتدي فريق شباب بلوزداد، زيه المكون من "القميص الأحمر والشورت الأحمر"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد أعلن حصوله على موافقة أمنية للحصول على 14 ألف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة يسار.

وبذلك تمت زيادة عدد التذاكر من 31 ألف إلى 45 ألف تذكرة.

وانتصر الزمالك على شباب بلوزداد لأول مرة في تاريخه بعد مواجهتين سابقتين خسر فيهما الأبيض.

الزمالك شباب بلوزداد الكونفدارلية
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527368/تفاصيل-الاجتماع-الفني-لمباراة-الزمالك-وشباب-بلوزداد