مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل اجتماع الجمعة.. وهذا الموعد الجديد

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل اجتماعه إلى الأسبوع المقبل.

وكان مقررًا أن يجتمع اتحاد الكرة يوم الأربعاء، لمناقشة خطة إعداد منتخب مصر لكأس العالم، وكذلك كل الأمور التي شهدتها الساحة الكروية خلال الأسبوع الأخير.

وقرر الاتحاد تأجيل الاجتماع حتى يوم الجمعة المقبل من أجل حضور مصطفى عزام، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تأجيل اجتماع اتحاد الكرة المزمع إقامته غدا الجمعة إلى الخميس 23 من أبريل الجاري".

واختتم المصدر تصريحاته "وذلك حتى يحضر جميع أعضاء المجلس الاجتماع".

وكان وفدا من النادي الأهلي مكون من سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي وجمال جبر رئيس المركز الإعلامي للنادي وناصر عباس الخبير التحكيمي وخبير أصوات للاستماع لتسجيلات تفنية الفيديو حول واقعة مباراة سيراميكا كليوباترا.

اتحاد الكرة لم يوافق على السماح لوفد الأهلي بالاستماع لتقنية الفيديو بسبب عدم مطابقة المعايير التي وضعها الاتحاد حول الحاضرين.