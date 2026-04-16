هاري كين: أوليسي أفضل جناح في العالم
الخميس، 16 أبريل 2026 - 11:07
كتب : FilGoal
وصف هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ زميله مايكل أوليسي بالجناح الأفضل في العالم.
وتفوق البافاري بنتيجة 6-4 على ريال مدريد بعدما فاز ذهابا 2-1 وإيابا 4-3 للوصول للمربع الذهبي.
وقال هاري كين عبر "TNT": "أعتقد أن أوليسي حاليا أفضل جناح في العالم. يصنع الكثير من الفرص ولا يخشى المراوغة".
وشدد المهاجم الإنجليزي "أراه أحد أهم لاعبي الفريق، إلى جانب لويس دياز. بصراحة، قدم أداء رائعا منذ انضمامه إلى بايرن، وكان صفقة مميزة للنادي".
وبات مايكل أوليسي مطلوبا في عدد من الأندية الكبرى أبرزها ليفربول وأرسنال وباريس سان جيرمان بفضل ما يقدمها مع بايرن ميونيخ. (طالع التفاصيل)
ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
فيما يلتقي أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.
