كيكر: ليفربول يصارع أرسنال وسيتي وسان جيرمان على نجم بايرن

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 11:16

كتب : FilGoal

مايكل أوليس - بايرن ميونيخ

دخل نادي ليفربول في صراع مع الثلاثي: أرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان للظفر بخدمات أحد نجوم بايرن ميونيخ بالانتقالات الشتوية.

ويسعى ليفربول لتعزيز هجومه في ظل غايب محمد صلاح لمشاركته في أمم إفريقيا، وكذلك إصابة ألكسندر إيزاك.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن مايكل أوليسي هدف رئيسي لأندية ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن هذه الأندية ترغب في ضم أوليسي مقابل 100 مليون يورو، لكن بايرن ميونيخ يتمسك بالحصول على 140 مليون يورو كحد أدنى للتخلي عن نجمه الفرنسي.

أوليسي انضم إلى بارين ميونيخ في صيف 2024 قادما من كريستال بالاس.

ولعب أوليسي 80 مباراة بقميص العملاق البافاري وسجل 30 هدفا وصنع 378 آخرين.

وعلى المستوى الدولي خاض أوليسي 13 مباراة بقميص منتخب فرنسا وسجل 4 أهداف.

