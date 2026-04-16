سكاي: تراجع الاستثمارات السعودية قد يؤثر على صفقة صلاح

الخميس، 16 أبريل 2026 - 10:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب ليفربول ضد مانشستر سيتي

لم تتحدد وجهة محمد صلاح المقبلة بعدما أعلن رحيله بشكل رسمي عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وكان قد ارتبط اسم محمد صلاح كثيرا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وكشف تقرير لشبكة سكاي أن تراجع الاستثمارات في الدوري السعودي قد يؤثر على مستقبل محمد صلاح وإمكانية انتقاله خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تدرس تقليل الإنفاق على الصفقات، ضمن إعادة تقييم استثماراتها الرياضية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح تقرير سكاي أن البداية شهدت إنفاقا ضخما لجذب النجوم، مثل كريستيانو رونالدو، لكن الاتجاه الحالي يشير إلى تقليل هذا الإنفاق تدريجيا.

وأضاف أنه بالرغم من ذلك لا يزال هناك اهتمام كبير بضم صلاح هذا الصيف، لكن الصفقة قد لا تكون بنفس القيمة الضخمة التي كانت متوقعة في السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات الأزمات في المنطقة قد تلعب دورا في هذا التغيير، مع تأكيد استمرار الاستثمار لكن بشكل أكثر حذرا.

وأعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وستكون مباراة ليفربول أمام برينتفورد هي الأخيرة لصلاح على ملعب أنفيلد والمقررة يوم 24 مايو.

