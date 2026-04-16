مارتينيلي: نستحق التأهل لنصف النهائي.. ونحب اللعب تحت ضغط

الخميس، 16 أبريل 2026 - 10:15

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي

أعرب جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي رغم التعادل مع سبورتنج لشبونة سلبيا في إياب ربع النهائي.

وقال مارتينيلي عبر قناة TNT Sports: "الجميع سعيد داخل غرفة الملابس، التأهل لنصف النهائي مرتين متتاليتين إنجاز كبير ونستحقه".

أخبار متعلقة:
وأضاف "قدمنا أداء جيدا طوال الفترة الماضية، والآن سنستمتع باللحظة قبل التركيز على المباراة المقبلة".

وتابع "دوري الأبطال دائما صعب، لا يوجد فريق سهل، كنا نعلم أنهم سيحاولون التسجيل، لكننا دافعنا بشكل جيد وخرجنا بشباك نظيفة".

وأشار إلى مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي قائلا: "المباراة ستكون مختلفة، يجب أن نقدم كل ما لدينا ونحاول الفوز في المباراتين".

واختتم مارتينيلي تصريحاته "عندما تلعب لأرسنال يجب أن تعرف كيف تتعامل مع الضغط، نحن نحب هذا النوع من التحديات".

ووصل أرسنال للمربع الذهبي بفضل الفوز ذهابا بهدف كاي هافيرتز في ملعب لشبونة.

ولأول مرة في تاريخه يتأهل أرسنال للمربع الذهبي في دوري الأبطال موسمين متتاليين.

وسيلتقي أرسنال في المربع الذهبي مع أتلتيكو مدريد الذي أقصى برشلونة بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين.

قبل المباراة رفع جمهور أرسنال "تيفو" يحمل صور لاعبي الفريق وكُتبت تحته رسالة عنوانها: "التاريخ نُصب أعيننا".

أرسنال أبطال أوروبا مارتينيلي مارتينيللي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527353/مارتينيلي-نستحق-التأهل-لنصف-النهائي-ونحب-اللعب-تحت-ضغط