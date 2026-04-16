الشهدي يكشف كيف تعرض للإصابة وموعد إجراء الجراحة

كشف مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن سبورت والجونة كيف تعرض للإصابة وموعد إجراء الجراحة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها الحكم عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع جزع في الرباط الداخلي للركبة. (طالع التفاصيل)

وقال الشهدي عبر قناة مودرن: "خلال ركضي بأقصى سرعة وأثناء تغيير الاتجاه ركبتي خرجت من مكانها ثم عادت مرة أخرى".

وأضاف "شعرت بعدها أنني أستطيع مواصلة المباراة، وهو ما رفضه طبيبا الفريقين، وتأثرت بعدها باكيا".

وأردف "هاني أبو ريدة تواصل معي وشدد على دعمي، وكذلك أوسكار رويز، وأخبروني بتذليل كافة العقبات".

وواصل "سأجري جراحة بعد أسبوعين وقبلها سيتم إجراء تقوية للعضلة".

وأتم "حتى الآن لم يتحدد هل سيتم إجراء الجراحة في مصر أم المانيا خصوصا مع صعوبة استخراج التأشيرة لألمانيا، وما يهمني أن أعود بشكل أسرع".

وسقط الشهدي على أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة وتدخل الجهاز الطبي لتقديم العلاج له.

ووقف الحكم ولم يتمكن من استكمال المباراة وغادر الملعب وحل الحكم الرابع بدلا منه لإكمال اللقاء.

واستكمل الحكم الرابع محمد عبد العواض اللقاء بدلا من مصطفى الشهدي.

وسبق وأدار مصطفى الشهدي 17 مباراة في الموسم الحالي ما بين الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأشهر الشهدي 80 بطاقة صفراء وأشهر البطاقة الحمراء 4 مرات، كما احتسب 7 ركلات جزاء.