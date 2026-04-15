أعلن اتحاد كرة القدم المصري إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها الحكم عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع جزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتعرض الشهدي للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت ضد الجونة في الدوري المصري.

وسقط الشهدي على أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة وتدخل الجهاز الطبي لتقديم العلاج له.

وقام الحكم ولم يتمكن من استكمال المباراة ليغادر الملعب ويحل الحكم الرابع بدلا منه لإكمال اللقاء.

واستكمل الحكم الرابع محمد عبد العواض اللقاء بدلا من مصطفى الشهدي.

وسبق وأدار مصطفى الشهدي 17 مباراة في الموسم الحالي ما بين الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأشهر الشهدي 80 بطاقة صفراء وأشهر البطاقة الحمراء 4 مرات.

كما احتسب 7 ركلات جزاء.