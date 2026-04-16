أرتيتا: حققنا خطوات لم يتم إنجازها في النادي منذ 140 عاما

الخميس، 16 أبريل 2026 - 00:28

كتب : FilGoal

عبر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن فخره الشديد لقيادة الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي.

وتعادل أرسنال أمام سبورتنج لشبونة في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وتأهل الجانرز لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مستغلا انتصاره ذهابا بهدف مقابل لا شيء على ملعب خوسيه ألفالادي.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة TNT Sport: "إنها لحظة مميزة للغاية، هي المرة الأولى في تاريخ النادي، خلال 140 عاما، التي نصل فيها إلى نصف النهائي مرتين متتاليتين."

وأكمل "أن نكون ضمن أفضل أربعة فرق هو أمر مميز جدا، عليك أن تستحق ذلك، وأن تمر بالكثير من العمل الشاق، كل الشكر والامتنان للاعبين".

وواصل "نحن نحقق خطوات لم تنجز في هذا النادي منذ 140 عاما، واللاعبون يستحقون كل الإشادة على ما يقدمونه، أكثر ما أحبه هو تحمل اللاعبين للمسؤولية".

وأردف "بعد الخسارة هنا أمام بورنموث، جلسنا معا، وحللنا ما حدث، وتحدثنا بصراحة وجها لوجه، ثم ترجمنا ذلك إلى أفعال داخل الملعب، يمكننا التحدث في غرفة الملابس بكلام جميل، لكن الأهم هو تطبيقه، وقد فعلنا ذلك الليلة".

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي أبطال أوروبا قال: "شاهدتهم بالأمس الثلاثاء، ذلك الملعب مميز للغاية، هذه هي اللحظات التي نريد أن نعيشها معا كفريق، سنستمتع الليلة، وغدا سنبدأ التحضير لمباراة نهاية الأسبوع، وبعدها سنفكر في المواجهة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد".

ولأول مرة في تاريخه يتأهل أرسنال للمربع الذهبي في دوري الأبطال موسمين متتاليين.

وسيلتقي أرسنال في المربع الذهبي مع أتلتيكو مدريد الذي أقصى برشلونة بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين.

قبل المباراة رفع جمهور أرسنال "تيفو" يحمل صور لاعبي الفريق وكُتبت تحته رسالة عنوانها: "التاريخ نُصب أعيننا".

ولا يزال الجانرز ينافسون لحصد الثنائية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

